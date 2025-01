Calasanz-San José, derbi por las plazas de play off

Publicado por Jon Ander Uriarte

La Regional Aficionados de Castilla y León acoge este sábado un nuevo derbi soriano tras el vivido el pasado fin de semana entre C.D. Numancia B y C.D. Calasanz. El sábado, a partir de las 16.30 horas en el José Andrés Diago, el equipo calasancio dirigido por Fran Valero recibe al C.D. San José de Carlos Carramiñana. Ambos equipos se miden con un objetivo claro, sumar tres puntos que les permitan luchar por los puestos de play off de ascenso. Los entrenadores de uno y otro equipo analizan el derbi del sábado.

El derbi enfrentará al cuarto y al quinto clasificado. El Calasanz llega al encuentro con 31 puntos, a dos de la tercera posición, tras perder el pasado fin de semana ante el Numancia B por la mínima. "Será otro partido exigente. Llegamos bien al partido, el resultado del otro día nos deja un mal sabor de boca porque creo que por ocasiones sí merecimos el empate", expresa Fran Valero. Por su parte el San José llega al compromiso con 26 puntos en su casillero tras empatar el pasado fin de semana a cero con la Cebrereña. "Veo al equipo motivado para el partido, con ganas de jugar y conseguir tres puntos, tener la regularidad que hasta ahora no hemos tenido", relata Carlos Carramiñana.

El equipo de Fran Valero está haciendo una gran temporada como bien los demuestra su puesto en la clasificación, una posición que quieren mejorar para entrar en play off tal como reconoce Fran Valero: "Vamos a intentarlo, es un objetivo complicado porque hay conjuntos con más experiencia. A comienzo de temporada no era ese nuestro objetivo pero hemos hecho una muy buena primera vuelta y ahora queremos repetir los resultados para intentar entrar en play off".

A la hora de analizar al San José, Fran Valero no duda en en señalar que es un equipo "difícil". "Siempre ha sido un equipo que compite muy bien, es un equipo que siempre te exige y que está acostumbrado a estar arriba y no es un rival al que se le gane fácil", señala el preparador calasancio

Para Fran Valero, que puede contar con toda su plantilla a excepción de lesionados de larga duración, estos partidos suelen ser bastante cerrados por lo que considera que la clave puede estar en los pequeños detalles en las áreas, en estar "acertados en las ocasiones que se tengan", un acierto que extiende también a labores defensivas.

Para Carlos Carramiñana el partido es importante ya que el objetivo del San José desde comienzo de temporada no ha sido otro luchar por el salto de categoría y de ahí que quieran ganar para recortar distancias sobre la zona de promoción. El técnico del San José, que tiene las baja de los lesionados de larga duración, admite que el Calasanz es un equipo "muy competitivo".

"Ha mejorado el fondo de armario, tiene una plantilla más amplia respecto a otras temporadas y en parte por eso está ahí arriba. Otros años perdía puntos donde a priori tenía que sacarlos y no lo conseguía y este año los está consiguiendo. Está ahí arriba por méritos propios", añade el preparador del San José.

A la hora de analizar las posibles claves del encuentro, Carlos Carramiñana explica siempre señala que "mantener la portería a cero y estar concentrados durante los 90 minutos nos acercará más a la victoria", en un campo al que tienen que adaptarse tanto en superficie como en tamaño, diferente a la hierba natural de San Juan de Garray y con unas dimensiones más pequeñas.

En este sentido, el preparador del San José cree que una de las claves del encuentro puede pasar por la rápida adaptación al terreno de juego y de ahí que en su última sesión de entrenamiento semanal su equipo entrene en el césped artificial del San Andrés. Para Carlos Carramiñana lo que queda de enero y febrero será clave de cara a colocar a los equipos para afrontar el tramo final de temporada.

Atento a lo que ocurra en el José Andrés Diago estará el Numancia B, flamante segundo clasificado en el Grupo B de la Regional Aficionados. El equipo de José Luis González ocupa una de las dos plazas de play off con tres puntos de ventaja sobre el Calasanz y uno sobre el Turégano segoviano, tercer clasificado. Los rojillos defienden esa segunda plaza visitando el domingo al Astudillo palentino. En esta misma categoría, el Sporting Uxama tiene un partido complejo ante el líder, Colegio Diocesano, mientras que el Langa tiene otro compromiso no menos difícil recibiendo el sábado en el Municipal de Las Eras, a las 15.45 horas, al Turégano.