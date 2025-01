Toribio: "Todavía queda mucha tela que cortar"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado que aún queda "mucha tela que cortar", en la zona alta de la Superliga toda vez que hay equipos que están teniendo un buen rendimiento si bien significó que, si los suyos van "con todo", a cada unos de siete partidos que quedan de fase regular podrá luchar por estar entre los cuatro primeros. Los celestes juegan el sábado en Lugo ante Emevé, un rival del que el vallisoletano destacó su bloque.

El equipo soriano es cuarto en la Superliga empatado a puntos con Manacor y con Teruel, quinto, a seis puntos cuando faltan siete jornada de fase regular. Para Alberto Toribio esa cuarta plaza no está asegurada al haber ahora "otras variables". Entre esas variables citó a Teruel que ha ganado los tres partidos disputados tras la Navidad ante rivales fuertes como Manacor, Melilla y el propio Grupo Herce. Para el técnico vallisoletano, Guaguas se ha descolgado por arriba y, si bien Léleman Valencia, Manacor y su equipo están ahí arriba, faltan aún siete jornadas de fase regular por lo que "todavía queda mucha tela que cortar cómo para hacer una valoración". "Nosotros tenemos que estar centrados en cada partido individualmente y, si nosotros en cada partido vamos con todo, creo que vamos a poder luchar por esas cuatro posiciones que, como venimos diciendo durante toda la temporada es el objetivo más importante", ha añadido el preparador de los sorianos.

Este sábado el C.V. Grupo Herce visitará el sábado a Arenal Emevé en Lugo, un compromiso para el que Alberto Toribio cuenta con toda su plantilla disponible. Sobre el conjunto lucense, señaló que es un equipo con la necesidad de puntuar para lograr la permanencia en la categoría y que en casa tiene un nivel "más alto", que a domicilio explicando que es un equipo que "no basa tanto su rendimiento en un solo jugador". Toribio indicó que los lucenses han tenido baja en los últimos partidos a Coco Linares, jugador que no sabe si estará disponible este sábado. Igualmente destacó que en sus filas está Víctor Bouza, un jugador que en un buen día tiene capacidad para echarse el equipo a la espalda.

Sobre el encuentro del pasado sábado ante Cisneros, el preparador de los sorianos reconoció que su equipo no entró bien al encuentro ya que, si bien tuvieron un buen comienzo de set, el rival le dio la vuelta. Tampoco le sirvió como referencia en tercer parcial. "A partir del 13-15 del tercer set sí cambiamos, fuimos un equipo diferente y con una intensidad mucho más alta", ha añadido. El preparador de los celestes ha admitido que la victoria "hacía falta" en el vestuario después de dos derrotas consecutiva significando que, "si bien ha sido una inyección de moral importante", hay también "muchas cosas que mejorar". En otras palabras, Alberto Toribio no da tregua a su equipo y sigue trabajando para mejorar el rendimiento y eliminar errores.

Para el técnico celeste ante Tenerife su equipo tuvo un nivel "altísimo de bloqueo". En este sentido fue clave el regreso de Joan Domenech tras varias semanas fuera de la cancha por lesión. "A Joan no lo veo aún recuperado, no al 100% de rendimiento", ha apuntado Toribio que ha explicado que el central en un especialista en el bloqueó y el "equipo lo notó". "Eso no quiere Álex Villalba lo estuviera haciendo mal, ni mucho menos, simplemente que en cuanto a bloqueo todavía no está al nivel de Joan", ha expresado.