Un derbi capital

La Primera División Regional de Aficionados afronta este fin de semana la jornada 17 y lo hace con con el derbi capitalino entre Calasanz y San José para no perder el play off de ascenso. El Numancia B visita al colista Astudillo para consolidarse en la segunda plaza, mientras que Sporting Uxama y Langa tienen enfrentamientos más que complicados ante el líder Colegios Diocesanos y el Turégano, tercer clasificado.

El campo José Andrés Diago será el sábado, a partir de las 16.30 horas, el escenario de otro derbi soriano de la Regional y en esta ocasión se verán las caras Calasanz y San José en lo que será un enfrentamiento fraticida para seguir de cerca a la zona de promoción de ascenso.

El Calasanz afronta el choque después de la derrota por la mínima ante el Numancia B que le relegaba a la tercera plaza. Con 31 puntos, el conjunto que entrena Fran Valero está a uno del Turégano, el conjunto que marca el play off de ascenso y a tres del Numancia B. El San José, por su parte, no pasaba del empate en Garray ante la Cebrereña y si quiere seguir la estela de los mejores necesita llevarse la victoria. Los de Carlos Carramiñana suman 26 puntos y ya no pueden ceder más terreno con los de arriba.

El gran beneficiado de la pasada jornada fue el Numancia B al consolidarse en la segunda plaza tras el 1-0 ante el Calasanz. Los de José Luis llevan nada menos que siete victorias seguidas y este domingo, a partir de las 16.00 horas, tiene una gran oportunidad para conseguir la octava ya que visitan al colista Astudillo. Los palentinos sólo han dumado seis puntos y se presentan como el rival propicio para que le filial rojillo continúe con su gran dinámica.

El Sporting Uxama, por su parte, se desplaza el sábado nada más y nada menos que al campo del líder, un Colegio Diocesanos que sólo ha cedido tres empates y que está invicto. La cita será desde las 16.00 horas y los de El Burgo de Osma necesitarán hacer muy bien las cosas para regresar con algún punto.

El sábado desde las 15.45 horas también juega el Langa que recibe la visita del Turégano, el tercer clasificado y un hueso duro para los ribereños si quieren hacer bueno el punto logrado el pasado fin de semana en Palencia. El Langa es antepeúltimo con 7 puntos y tiene la salvación muy complicada.