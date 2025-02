Amplia representación 'soriana' en el Nacional Sub23 de Pista Cubierta

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El próximo fin de semana Sabadell será escenario del Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, el primero de los muchos eventos nacionales que tendrán lugar en las próximas semanas y donde habrá presencia de atletas de Castilla y León. Más de 30 representantes de la Comunidad, y varios con serias opciones de luchar por las medallas.

Entre los más firmes candidatos al título está David González. El burgalés del Image FDR llega como vigente campeón de España absoluto de altura y con la mejor marca de todos los participantes (2,13). Junto a él también estará en esta prueba el salmantino Sergio Gil (At. Salamanca), con una mejor marca de 2 metros. Y por lo que se refiere a la altura femenina contaremos con la presencia de Emma Sihuang Pérez, con una marca personal de 1.65, conseguida en Salamanca el pasado 14 de diciembre.

Otra firme candidata a colgarse la medalla de oro es la leonesa Fiona Villarroel, en la competición de peso. La hija de la histórica lanzadora Margarita Ramos cuenta con la mejor marca de todas las participantes, 14,25, y si no pasa nada extraño debería hacer valer su condición de máxima favorita. Junto a ella también contaremos con la presencia de la burgalesa Candela Lucía Esteban (Las Celtíberas de Soria), con una marca de 11,69.

Otra prueba con destacada presencia de Castilla y León será el 1.500 femenino. Ahí estará la salmantina Rocío Garrido (At. Salamanca), con la segunda mejor marca de las participantes (4:21.60). También destacar a la abulense Carla Jiménez, reciente campeona autonómica y que llega con la quinta mejor marca (4:28.76). Completa el trío regional la vallisoletana Laura Fernández (CA Valladolid), con una marca personal de 4:47.49, conseguida en Salamanca el pasado día 18.

Por lo que respecta al 1.500 masculino, otros tres atletas de Castilla y León acuden a la cita de Sabadell. Por un lado, tendremos al vallisoletano Pedro Viciosa (Vicky Foods Athletics), con una mejor marca de 3:47.53. También estará el abulense Álvaro Monfort, con un tiempo de 3:48.21, y el salmantino Fernando Pablos, con una marca de 3:57.09. En el 3.000 metros contaremos con el burgalés Soufiane Tribak (Numantino), con una marca de 8:32.85.

Del resto de la representación regional hay que comenzar con los 60 metros, con el burgalés David Vicente (At. Salamanca), que llega con la tercera mejor marca, 6.84. Junto a él estará el salmantino Jaime Tocino (La Armuña), con 6.94. En mujeres estarán la burgalesa Destiny Miller (Image FDR), con 7.78, y la salmantina Lucía Sánchez (La Armuña), con 7.76. Y en los 60 metros vallas estarán el burgalés Rubén Martínez (Numantino), con 8.62 como marca personal, la también burgalesa Lydia García (Briviesca), con 9.07, y la salmantina Alba Barrientos (CA Valladolid), con 8.65.

En los 200 metros acude a tierras catalanas el vallisoletano Pablo Varea (Racing Valladolid), con un tiempo de 22.17, la salmantina Lidia Vicente (La Armuña), con una marca de 24.70, y la palentina Eva Mazariegos (Las Celtiberas), con un crono de 25.36. Mientras, en el 400 y 800 metros solo contaremos con representación femenina. En el doble hectómetro estará la vallisoletana Elisa Lorenzo, con la segunda mejor marca de las participantes, 54.46. Y en la distancia de los 800 estará la salmantina Ruth Vicente (Univ. Salamanca), con un tiempo de 2:17.46.

La representación regional se completa, por ejemplo, con la pértiga masculina y el soriano Manuel Sánchez (Numantino), que llega con la quinta mejor marca (5,18). También tomará parte el burgalés Samuel Velasco (At. Salamanca), con una marca del pasado mes de diciembre de 4,90. En la longitud llega el burgalés Rodrigo Dango (At. Salamanca), con la cuarta mejor marca (7,43), y en triple salto tendremos al segoviano José Luis Mayo (At. Salamanca), con 15,05. Por último, en el heptatlón masculino contamos con el burgalés David Alejos (Aranda Granja D Chico), con 4.700 puntos, y en el pentatlón femenino con la palentina Marta Mazariegos (Las Celtíberas), con 3.511 puntos, que es la tercera mejor marca de las participantes.