Pablo Ruiz: "Soria siempre juega bien"

El entrenador de Unicaja Almería, Pablo Ruiz, ha pasado por sala de prensa para analizar el choque de este sábado ante C.V. Grupo Herce Río Duero, un equipo celeste sobre el que no ahorra elogios que están recogidos en la página web del conjunto almeriense. El técnico admite que su equipo no tiene tiempo para lamentar la derrota sufrida el pasado fin de semana ante C.V. San Roque

El preparador del equipo ahorrador reconocía que el los sorianos son siempre un hueso duro de roer “no por temas de estado de forma, sino que Soria siempre juega bien, y quizás sí tenga momentos de más o menos confianza”. “Viene de un partido muy bueno con Guaguas, que seguro que le ayuda a afrontar todo lo que queda y la Copa del Rey", añadía el técnico de los almerienses.

Pablo Ruiz reconoce que “eso es siempre un punto negativo para nosotros”, añadiendo con más detalle: "Que Soria tenga esa confianza, con la capacidad que tiene de crear orden dentro del campo, con los automatismos que tiene ya hechos como equipo… eso siempre es una noticia negativa". Para el preparador de los andaluces, una de las claves del éxito del equipo castellano y leonés en relación a sus alto rendimiento tiene que ver con su "nivel de actitud, de intensidad, van a mil revoluciones", más allá de que cree que cuenta con jugadores jóvenes "con mucha ambición que está demostrando su nivel, y de muchas cosas que tiene como equipo, la que más me gusta es la capacidad de generar intensidad y el orden que le da Alberto (Toribio), la capacidad de seguir el sistema".

Respecto a eso último, Ruiz destaca que es digno de elogio el "jugar. siempre de forma parecida y adaptarse al rival en momentos determinados". En este sentido, ha señalada que tras Lucas Lorente no se ha dudado en darle las riendas a otro chico muy joven como es Jaime Arjones: "De los jóvenes que hay, quizás sea el que más talento natural tenga para ser colocador y lo está demostrando cada semana; además, teniendo de entrenador a Alberto (Toribio), seguro que le ayuda mucho en el día a día y que le ha enseñado mucho durante la temporada, lo que está demostrando ahora mismo con el buen nivel y la carga de tener que sustituir a Lucas".

En todo caso, "no me sorprende”, ha confesado el técnico “porque lo conozco y sé la calidad técnica y el talento que tiene”. Es una pieza más, puesto que "en Soria se complementan muy bien todos los jugadores entre sí". En detalle, "cuentan con un jugador como Olalla, que quizá es mucho más atacante que Villalba, luego Villalba es un tío que le da mucho equilibrio, tanto en defensa como en recepción, y que también aporta mucho bloqueo, en ataque… entonces han sabido llevar ese equilibrio de jugadores con una característica y jugadores con otras dentro del campo, y sacarle provecho”.

Unicaja Almería llega al choque tras perder contra C.V. San Roque y con el objetivo de sumar para meterse en zona de play off a final de fase regular toda vez que ahora ocupa la séptima plaza seguidos no muy lejos por San Roque y Cisneros Tenerife: "Vamos con un opuesto reconvertido a esa posición y sin cambios, así que es un partido difícil el que se avecina, ante un rival muy fuerte". El técnico almeriense no esconde que ante los sorianos quieren aprovechar el jugar en Moisés Ruiz donde "siempre es difícil jugar". También, "sobre todo que los jugadores tras el mal partido del sábado den un cambio y demuestren actitud dentro del campo, porque el objetivo sigue siendo el mismo y tenemos que ir partido a partido, y demostrar de cara a la afición las ganas y la intención de conseguir el objetivo".