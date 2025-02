El Almazán da la talla pero no puede con la superioridad del líder Astorga

Publicado por Área 11 Astorga Creado: Actualizado:

El SD Almazán no pudo conseguir la ansiada victoria en el encuentro, ya que pasada la media hora Diego Romera metió un balón en su portería y prácticamente al llegar a la hora de encuentro, David Álvarez anotaba el segundo para los locales. Aún así, el cuadro visitante lo intentó hasta el final, pero no hubo fortuna. Duelo con diferentes objetivos en la clasificación. El Atlético Astorga FC es el líder de la categoría con cuarenta y uno puntos en su casillero, y tratará de sumar los tres puntos para seguir siendo líder una semana más, mientras que el equipo forastero se encuentra en la decimocuarta posición con veinticinco puntos y su principal objetivo es conseguir el ansiado triunfo para intentar subir algunas plazas en la tabla para ir consolidándose en la categoría.

Una primera parte en la que los dos conjuntos salieron con la intención de conseguir la victoria, además de sumar los tres puntos tan valiosos. Cabe destacar que el Atlético Astorga tuvo prácticamente el control de la pelota durante toda este primer tiempo, ya que generó en el área rival múltiples ocasiones de gol para avanzarse cuanto antes.

Por su parte, al Almazán le costaba un poco más salir de su área porque no tenía mucho el balón aunque en cuanto disponía de él aprovechaba para realizar algún contragolpe y sorprender a la zaga local, pero hasta el momento no encontraba esa fortuna. Cabe destacar que al pasar la media hora de juego, concretamente en el minuto 32, Diego Romera, jugador del Almazán no pudo evitar meter un balón dentro de su portería, que provocaba el 1 a 0 para los locales. A pesar de este gol, el cuadro visitante lo siguió intentando con algunas internadas al área rival, pero no tuvieron fortuna hasta el momento. Así que, se llegó al intermedio con la mínima desventaja para el Almazán en el electrónico aunque restaba toda la segunda mitad para revertir esa angustiosa situación.

Ya entrados en la segunda parte, la escuadra adnamantina lo siguió intentando, pero los locales eran los que tenían el control de la pelota por lo que atacaban mucho más en la parcela rival. Sin embargo, otra jarro de agua fría llegaría antes de que se cumpliera la hora de encuentro. Concretamente en el minuto 57, David Álvarez, fue el autor del segundo tanto local que acabaría dejando con menos opciones de revertir ese resultado al cuadro visitante.

Independientemente del 2 a 0 en el electrónico el Almazán miró de intentar recortar distancias con ciertos contragolpes, pero no les duraba mucho la pelota en el terreno de juego o en caso de llegar al área rival no acababan de culminar la jugada. Así que, a pesar de todas las oportunidades que tuvieron los jugadores visitantes en este segundo tiempo no las pudieron materializar y no consiguieron puntuar en el campo del líder. El próximo domingo el SD Almazán recibe en La Arboleda al colíder, el Arandina CF.