Pepe Villalba: "Nuestro objetivo en la Copa es ganar el primer partido y luego lo que venga"

El C.V. Grupo Herce ultima en estos días su puesta a punto para su debut en la L Copa del Rey de Voleibol, cita que se celebra en Zaragoza y en la que debuta este viernes ante C.V. Melilla a partir de las 17.00 horas. El capitán del equipo celeste, Pepe Villalba, señala que ganar ese primer partido "y luego lo que venga", es el objetivo de un equipo soriano que llega "con muchas ganas", a la competición del KO.

Pepe Villalba cumple su sexta temporada en Soria, una trayectoria que le hacen acreedor del brazalete de capitán de una plantilla que está "con ganas de Copa". "Esta es una competición complementaria a la Liga y el equipo está con muchas ganas, con ambición de afrontar el primer partido y pasar ronda", expresa el capitán celeste.

La temporada pasada la expectativas en el conjunto soriano eran máximas e igualmente la ilusión de los aficionados toda vez que el equipo defendía título. De ahí la dolorosa eliminación ante C.V. Manacor a las primeras de cambio. ¿Se ha aprendido de aquella situación? El capitán de los sorianos recuerda que, aunque puede ser parecido, se trata de un equipo diferente, en una nueva temporada lo que implica una nueva oportunidad de ganar el torneo.

Quizás por ello, al hablar del objetivo en la edición de este año en Zaragoza, el jugador murciano no quiere ir más allá del primer partido, choque que por ser eliminatorio es el más importante de todos: "El objetivo es ganar el primer partido y luego lo que venga se verá".

Ese primer rival no es otro que C.V. Melilla, conjunto al que los sorianos han ganado esta temporada los dos encuentros, el último de ellos el pasado fin de semana por 3-1 en Los Pajaritos y tras dos primeros sets muy raros, con muchas diferencias en el marcador (25-12 y 13-25). "Es verdad que los dos primeros sets fueron muy raros, no existe esa diferencia entre los dos equipos. Además se va a jugar en un terreno neutral. Creo que será una eliminatoria igualada que ganará el que esté mejor, llevar los parciales igualados hasta el punto 20 y ahí los detalles suelen ser importantes", expresa Villalba. Para finalizar el capitán de los sorianos admite que los jóvenes de la plantilla están "con muchas ganas", por lo que no duda en darles un consejo: "Que vayan con todo a jugar, que vayan con confianza ya que el equipo trabaja para competir y ganar partidos".

Afición soriana en las gradas

El C.V. Grupo Herce Río Duero no estará solo en este primer partido de cuartos de Copa del Rey. El club soriano y la Curva Soriana ha dispuesto un autobús de aficionados para animar al equipo. A ellos hay que añadir a aquellos que decidan trasladarse en vehículos particulares dada la cercanía entre Soria y Zaragoza. Además, tampoco se puede obviar a la gran masa de sorianos que residen en la capital del Ebro y que puedan optar por acercarse al pabellón Siglo XXI para animar al equipo, un ánimo que, sin duda sería aún mayor en caso de que los celestes se clasificaran para semi finales.

Optimismo desde Melilla

Por otra parte, el entrenador del C.V. Melilla, Salim Abdelkader, mostró su ambición y optimismo de cara a la participación de su equipo en la Copa del Rey en declaraciones realizadas al periódico Melilla Hoy. "El equipo va con mucha motivación y con la ilusión de poder ganar ese partido. Hay mucha confianza y creemos que podemos aspirar a todo", ha señalado el técnico quien explica que su equipo intentará explotar la debilidades de los sorianos y "mejorar nuestras propias carencias".

El técnico del equipo melillense prevé un partido diferente al último de Liga porque las circunstancias también los son y apunta a la cancha, el arbitraje y la presencia del Video Challenge. En este sentido, se mostró muy crítico con el arbitraje sufrido el pasado sábado en Los Pajaritos, en concreto algunos que considera que tuvieron lugar en el tercer set.