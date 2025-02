El C.V. Grupo Herce ante la ilusión de la Copa del Rey

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

No hay dos sin tres ni quinto malo. El C.V. Grupo Herce se encuentra ya en Zaragoza para, a partir de las 17.00 horas, debutar en la L Copa del Rey de Voleibol que se disputa hasta el domingo en el pabellón Siglo XXI. El grupo que dirige Alberto Toribio se mide a C.V. Melilla en cuartos de final, el primer escollo en su intento por ganar el torneo.

El equipo celeste viajó en la tarde de ayer a la capital del Ebro de cara a entrenar esta mañana en el escenario de los encuentros. Los pupilos de Alberto Toribio llegan a la competición con el aval del el rendimiento ofrecido en fase regular. Ese rendimiento pudo generar alguna duda al comienzo de temporada, una incógnita que se fue despejando con el transcurrir de las jornadas. Y es que los celestes han demostrado que puede ofrecer un nivel realmente alto sobre la pista, lo suficiente como para ser optimistas de cara a una buena participación en el torneo. Buen ejemplo de ello son las dos victorias logradas en Liga ante C.V. Guaguas, el favorito a alzarse con los triunfos que hay en liza en las competiciones caseras. «El comienzo del partido es importante, sobre todo encontrarte bien en la pista y centrarte en jugar que es siempre lo más difícil. Lo que es realmente importante es jugar bien», señalaba el preparador de los Soria el pasado miércoles.

La Copa del Rey es un torneo en el que suele haber sorpresas. El equipo soriano la protagonizó el pasado año al caer a las primeras de cambio y eso es lo que se quiere evitar a toda costa. Factores como la cancha, a la que los equipos no están habituados, o el apoyo de la afición, la soriana sin duda estará en Zaragoza, puede afectar al rendimiento de los equipos. De ahí también esa importancia de «jugar bien», a la que hace referencia al preparador celeste.

No hay dos sin tres. El primer objetivo del C.V. Grupo Herce pasa por eliminar esta tarde a C.V. Melilla. Los precedentes de esta temporada son favorables a los sorianos, que ganaron 2-3 en Melilla, y 3-1 en Soria el pasado fin de semana. Este último encuentro fue más igualado de lo que dictaminan los dos primeros parciales donde las diferencias en el marcador (25-12 y 13-25) no parecen ajustarse a la igualdad entre los equipos. De hecho los dos últimos sets fueron parejos y se resolvieron en los puntos claves. Y con alguna decisión arbitral difícil de tomar que disgustó a los melillenses, algo que sobre el papel no ocurrirá hoy debido al vídeo arbitraje. El opuesto Martina, el receptor Vidoni y Xavi Folguera junto a los dos centrales fueron los jugadores que mejores sensaciones causaron.

Para supera a C.V. Melilla el equipo soriano deberá aplicarse al máximo, ser ese equipo que casi logra desconectar a Guaguas en uno de los sets disputados en Soria. Realizar la buena defensa de la que son capaces y que les permite levantar bolas muy complicadas, elegir bien dónde jugar, ser eficaces en ataque y arriesgar desde el saque cuando sea necesario. Para afrontar el choque Alberto Toribio cuenta con todas sus piezas disponibles por lo que la rotación inicial podría ser la siguiente: Flores y Domenech como pareja de centrales, Pepe Villalba y Adrián Olalla en la recepción, con Bruno Cunha como opuesto, Jaime Arjones en la distribución y José Osado como líbero.

No hay quinto malo. El C.V. Grupo Herce inicia esta tarde su andadura en la Copa del Rey, una competición en la quiere conseguir su quinto entorchado tras los logrados en 1994 como C.V. Grupo Duero ante C.S. Gran Canaria; en 2001 como Numancia Caja Duero ante PTV Telecom Málaga; en 2008 como Ciudad del Medio Ambiente Soria ante Unicaja Arukasur y el más reciente, en 2023 como C.V. Río Duero ante Pamesa Teruel.