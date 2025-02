Alberto Toribio: "Nuestra única ambición es ganar a Melilla"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce está en la cuenta atrás previa a su debut en la L Copa del Rey que este jueves arranca en Zaragoza. El equipo soriano no se marca otro objetivo en la competición que superar el escollo de este viernes ante C.V. Melilla, un duelo que el técnico celeste, Alberto Toribio, prevé igualado y con unos parciales que se resuelvan por «muy poco margen».

El equipo celeste debuta en apenas dos días en el torneo del KO, una cita a la que acude con el objetivo de conseguir su quinto entorchado en la competición. Eso sí, la Copa es un torneo por eliminación y, para llegar a semis y final, hay que supera los cuartos. Ganar ese primer partido antes de pensar en el siguiente es en lo que está concentrada la plantilla celeste. «Nuestra única ambición es ganar a Melilla, no hay nada más en nuestra cabeza que ganar el primer partido. El momento más delicado de la Copa son los cuartos de final para todos los equipos. Es el momento en que te quitas esa presión que puedes llevar o esas ganas que puedes llevar y no hay que plantearse mucho más allá de ahí. No tienes más oportunidades, si pierdes te vas casa y no tiene sentido pensar más allá. Ganar a los equipos que están ahí está muy bien pero el tema es ganarles el día que hay que ganarles y eso no es tan sencillo», significa Alberto Toribio quien ha añadido que un aspecto fundamental el torneo es llegar en buen momento al mismo, algo que dejan en cierto segundo plano a lo mostrado en Superliga.

Los sorianos llegan a la cita tras ganar a Melilla por 3-1 en Los Pajaritos. Alberto Toribio analizó esa triunfo, donde hubo dos primeros parciales con muchas diferencias de puntos por diversos factores en el juego, sets que «no son indicativo», de nivel de las dos plantillas y de ahí que el técnico prevea los que parciales en la Copa «se tienen que diferir por muy poco margen». «El comienzo del partido es importante, sobre todo encontrarte bien en la pista y centrarte en jugar que es siempre lo más difícil. Es un momento en el que todos los ojos están ahí, en el que quieres hacerlo mejor que nunca y, sin querer, puede estar más pendiente de otros aspectos de lo que es realmente importante que es jugar bien. Hay intentar centrar al equipo en lo más importante es jugar", ha expresado el rector del banquillo celeste, quien reconoce que llegar a la Copa tras una victoria te hace llegar con «buenas sensaciones».

Alberto Toribio afirma que su equipo llega con «muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces», además de mejor concienciado que la temporada anterior porque a lo largo de este curso el equipo ha pasado por un par de momentos malos que ha logrado superar. «Para algunos de nuestros jugadores titulares es su primera Copa del Rey, vamos a intentar gestionar eso de la mejor manera, algo que no te tira para arriba ni para abajo. Tenemos que sacar algo positivo de tener esa frescura en el campo y gente con mucha ilusión», indica el preparador soriano.

El técnico de los sorianos recuerda que cualquiera de los ocho equipos que participan en la Copa optan a ganarla ya que, de no ser así, sería un aburrimiento. En este sentido, pone como ejemplo el triunfo de Unicaja en la Copa de baloncesto, un triunfo que anima el torneo en tanto que no ganan los equipos más fuertes. «Cuando las diferencias entre las plantillas son grandes, en play off largos al mejor de tres o cinco partidos, esa plantilla fuerte siempre tiene margen pero esto a un partido y en partido pueden pasar muchas cosas y a veces esas diferencias no son tan grandes», explica el preparador. Enlazando con esto, Toribio señalaba que el rival a batir era el vigente campeón de la Copa, el C.V. Guaguas: «El rival a batir es Guaguas por plantilla, por presupuesto y por todo. Este año puede que llegue mejor preparado porque está acostumbrado a no perder ningún partido, como mucho uno, y este año han perdido cuatro. De esto saco una lectura positiva, le han visto las orejas al lobo y han visto que hay equipos en la Liga que les pueden batir».

Por último, Alberto Toribio admite que el hecho de que el torneo se dispute en Zaragoza es positivo por tener un viaje cómodo e igualmente por «la cercanía para que nuestra afición pueda venir al partido. Esto es lo que más nos favorece pero, como digo para lo demás, lo que nos favorece hay que demostrarlo el viernes. Con nuestra afición siendo la mejor de la Copa que siempre lo ha sido, y nosotros dando lo mejor en la pista».