"La afición del voleibol en Soria es la mejor de España"

El Grupo Herce Soria cayó el sábado con la cabeza bien alta en las semifinales de la Copa del Rey ante un Guaguas Las Palmas que el domingo se alzaba con el título de campeón. La copa viajó para Canarias, pero para tierras sorianas se desplazaba el reconocimiento de contar con una afición ejemplar, "la mejor de España", según afirmaba el presidente de los celestes, Alfredo Cabrerizo. El dirigente se mostraba orgulloso con el respaldo recibido desde la grada y también con la actuación de su equipo en el torneo del KO.

"La afición soriana es la mejor de España. Estuvo entregada con el equipo desde el principio hasta el final". Así de rotundo se expresaba Cabrerizo cuando se le preguntaba por la respuesta de los seguidores celestes, en especial de la Curva Soriana. Y es que, aunque el torneo copero era en la vecina Zaragoza, no es fácil ver cerca del millar de seguidores en un pabellón en un deporte como el voleibol. "No me quiero imaginar lo que hubiera sido jugar la final", añadía el directivo.

Ya en lo deportivo, Cabrerizo señalaba que "la valoración del torneo es muy positiva ya que el objetivo de estar entre los cuatro primeros clasificados en la Copa se ha cumplido". El Grupo Herce derrotaba por 3-0 a Melilla en los cuartos de final y caía eliminado en la semifinal contra Guaguas. Respecto al enfrentamiento ante los canarios, Cabrerizo indicaba que "no enfrentamos al Guaguas más fuerte de lo que va de temporada". Los insulares jugaron al máximo ante un Grupo Herce que les había 'mojado la oreja' en los dos compromisos de la Liga. "Ellos sabían que ante nosotros no podían relajarse después de haberles ganado en dos ocasiones".

El torneo en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza también deja cierto alivio en la escuadra soriana "por quitarnos la losa de la derrota del año pasado ante Manacor a las primeras de cambio", comentaba el presidente.

El Grupo Herce Soria se centra ahora exclusivamente en la Superliga y el próximo sábado tendrá que visitar, a partir de las 17.00 horas, al colista y ya descendido Palma. El objetivo es conseguir una rápida victoria ante un rival que lo ha perdido todo en lo que va de curso para seguir sin puntos en su casillero.