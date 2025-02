Toribio: "Palma va a jugar sin presión y eso le hace peligroso"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce Río Duero, Alberto Toribio, ha expresado que los tres partidos de fase regular que quedan y que deben disputar lejos de Soria le pueden venir bien a su equipo de cara a los play off por el título siempre y cuando finalicen entre los cuatro primeros, situación que puede certificar esta jornada. En este sentido, los celestes defienden la segunda plaza en esas tres jornadas.

El equipo parte este viernes hacia Palma de Mallorca para visitar el sábado al C.V. Palma, conjunto ya descendido, y con presencia de unos 15 aficionados de la Peña Numantina de Mallorca en las gradas. "Qué Palma ya esté descendido le quita presión, lo único por lo que pueden luchar es por puntuar. No creo que estén a gusto con cero puntos y eso les hace peligrosos, les permite jugar con más desparpajo. Palma tiene un ataque fuerte y quizás en recepción sufren un poco más", ha indicado el preparador de los sorianos.

Alberto Toribio, que cuenta con la plantilla al completo para Palma, ha apuntado que no es habitual jugar tres encuentros consecutivos a domicilio, situación marcada por el cambio de cancha con Léleman Valencia como consecuencia de la DANA. No obstante, ha admitido que esa situación de tres encuentros fuera "nos puede venir bien", de cara a los play off siempre y cuando su equipo tenga el factor, es decir, acabar entre los cuatro primeros, ya que en Los Pajaritos su equipo ofrece un gran rendimiento.

Los celestes pueden certificar ese factor cancha este fin de semana. De hecho, defienden ante el equipo balear el segundo puesto que tienen en la clasificación en estos momentos.