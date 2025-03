Las féminas del CSB Martínez y Tribez y el CSB Cañada Real ganan con claridad en el San Andrés

El CSB Cañada Real no pasó apuros ante el Juventud Bricocentro.HDS

Las júniores del CSB Martínez y Tribez (por 109-37 ante el Juventud Imesa de Aranda de Duero) y las cadetes del CSB Cañada Real (por 90-24 ante el Juventud Bricocentro también burgalés) despidieron el mes de febrero con sendas victorias en el Polideportivo San Andrés. Los que no lograron el triunfo fueron los tres equipos masculinos del Campeonato Autonómico de Primera División: los júniores del CSB Caja Rural de Soria A cayeron ante el Club Baloncesto Palencia (83-90), los cadetes del CSB Codesian A perdieron frente a la Cultural y Deportiva Leonesa-Colegio Leonés A (56-91) y los infantiles del CSB M-Audiovisuales A fueron superados por el Adarsa Maristas de Palencia (40-74).

También cayeron derrotados, dentro del Campeonato Autonómico de Segunda División, los júniores del CSB Caja Rural de Soria B (104-47 ante el Club Deportivo Base en Segovia), los cadetes del CSB Forgasa B (51-45 frente al Tizona C de Burgos) y los infantiles del CSB Transler B (78-27 contra el mismo rival). El duelo de las júniores del CSB Martínez y Tribez sirvió para que todas las componentes de la plantilla tuvieran minutos y lo que no desarrollaron correctamente fue el trabajo en los balances defensivos. Tampoco tuvo excesiva historia el duelo de las cadetes de CSB Cañada Real, que ya tenían encauzado el triunfo en el primer cuarto.

El CSB Caja Rural de Soria A perdió de forma merecida en la prórroga, después de una horrible puesta en escena y de terminar el primer cuarto con cinco puntos de desventaja. Los mejores minutos llegaron tras el descanso (24-16 en el tercer periodo), aunque los palentinos se aprovecharían de que sus rivales habían decidido ser selectivos con sus esfuerzos. Los desaciertos y los errores de concentración y de falta de tensión competitiva impidieron que el CSB Codesian A pudiera plantarle cara a su rival, pese a determinados momentos de buen juego ofensivo y actitud defensiva. A los infantiles del CSB M-Audiovisuales A les salió todo mal y su mejoría tras el descanso no fue suficiente para luchar por la victoria.

Los júniores del CSB Caja Rural de Soria B no dieron la cara en Segovia. A los cadetes del CSB Forgasa B les faltó en la primera parte energía y capacidad para anotar en situaciones sencillas cerca del aro. La mejoría del segundo periodo no estuvo acompañada por el acierto ofensivo. Los infantiles del CSB Transler B realizaron un intenso despliegue físico en Burgos y lograron que su rival no llegara a los 50 puntos de ventaja hasta que restaban dos minutos para el final. La liga regular en los diferentes Campeonatos Autonómicos de Segunda División terminará antes de Semana Santa y es el CSB Martínez y Tribez el que más opciones tiene de luchar después por acceder a la Copa de Castilla y León.