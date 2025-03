Toribio: "El objetivo importante es llegar a cuartos para asegurar Europa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha expresado este mediodía su deseo de ganar en Tarragona para ser segundo e igualmente ha subrayado que el objetivo importante de cara a los play off es superar la ronda de cuartos para así asegurar la competición europea la próxima temporada. El técnico ha reconocido el empujón anímico que ha supuesto la victoria lograda en Valencia el pasado fin de semana uno de "los mejores partidos del año".

El equipo soriano cierra la fase regular este sábado visitando a las 17.00 horas a un Tarragona SPSP que no se juega nada, situación que no deja de ser un arma de doble filo. "Se trata de un partido importante para asegurar la plaza en la que estamos. Tenemos que ganar para no depender del resultado de de Manacor. Queremos ser segundos mejor que terceros", ha indicado el técnico quien ha explicado lo importante en Tarragona es mantener la tensión e intensidad que hace falta para ganar el encuentro, mantener la dinámica conseguida en Valencia.

El equipo acumula un mes sin jugar en Los Pajaritos una situación a la que Alberto Toribio le ha sacado una lectura positiva de cara a los play offs ya que le rendimiento del equipo lejos de casa ha mejorado, algo que viene bien ya que el cuartos de final el primer choque de la serie será a domicilio. "En los partidos de fuera estamos yendo un poquito a más provocado por eso, por repetir semana a semana fuera de casa, no está viniendo bien. Echamos de menos jugar en casa y las sensaciones de Los Pajaritos pero tenemos que seguir preparando el objetivo más importante de la temporada, que va a ser pasar los cuartos de final. Es sin duda el momento en el que ya confirmas posición para el año siguiente, ya están las plazas europeas confirmadas, hay cuatro, y si entras entre los cuatro primeros ya tienes una", ha subrayado para reiterar que ahora toca confirmar esa segunda plaza.

El preparador de los celestes ha afirmado que su equipo tiene que estar preparado para todo de cara al encuentro ante Tarragona no escondiendo que "con el nivel de Valencia deberíamos estar por encima, pero eso es la teoría". No se fía Toribio del rendimiento que pueda tener el conjunto tarraconense una vez lograda la permanencia y sin nada en juego. Y es que puede ser un equipo relajado que se deje llevar o un equipo ya relajado que muestra su mejor juego. "Tarragona es un equipo que empezó tarde, sus jugadores extranjeros llegaron en la jornada cinco. Les costó arrancar pero cuando lo hicieron han hecho buenos partidos", ha aseverado para explicar que su equipo ha logrado esta temporada 16 victorias "y no tengo la sensación de que ninguna haya sido fácil". El técnico vallisoletano no ha escondido que guarda muy buenos recuerdos de las tres temporadas en las que dirigió al equipo tarraconense, tres cursos en los que "disfrutamos mucho", y en la que el equipo finalizó en quinta, tercera y séptima posición de la clasificación.

Los sorianos llegan a Tarragona tras vencer por 1-3 en Valencia, un triunfo que Toribio ha calificado como "un gran partido", ya que su equipo, pese que recibió 12 puntos en errores de recepción porque Valencia saca muy bien, aplicó los conceptos de juego que tenía preparados para llevarse el encuentro. "Ha sido de los mejores uno de los mejores juegos del año y eso fuera de casa y a final de temporada da mucha confianza", ha relatado.

Para finalizar, el entrenador de los sorianos ha respondido a la pregunta de si no le parecía corta la temporada de voleibol, dado que la fase de regular comienza en octubre y acaba en marzo. "A mí no es que la Liga se me haga corta, el parón se me hace largo. El problema no es que la Liga dure solo hasta marzo. Ahora hay cuatro equipos, a 14 jugadores por equipo son 54 jugadores que a mediados de marzo están de vacaciones, eso es un problema. Es un problema porque esos jugadores se ponen a entrenar el 16 de agosto y son cinco meses parados, es una burrada. Eso es lo que no está bien y como bien dices es lo que hay", ha explicado. Toribio ha añadido que con el formato de play off la competición se alarga mucho siendo el límite de la competición casera es la primera semana de mayo ya que, a partir de esa fecha, "hay competiciones internacionales de selecciones". "Además, en nuestro deportes hay muchas competiciones de selecciones, que si Ligas Europeas, torneos clasificatorios...hay mucha actividad de selección y creo que es la única forma de cuadrar el calendario", ha indicado.

En este sentido, Toribio ha explicado que su idea siempre ha sido crear algo para evitar todo ese periodo de inactividad, "quizás algo no competitivamente importantísimo pero sí algo que permitiera que los jugadores no paren tanto", porque no es positivo a nivel técnico y físico.