El Grupo Herce gana 0-3 en Tarragona y su rival en cuartos del play off será Melilla

Grupo Herce Soria consiguió una victoria de oro (15-25, 21-25 y 19-25) que le asegura la segunda plaza en esta última jornada de la Liga Regular y, por tanto, el factor cancha hasta las semifinales en la lucha por el título. Apenas sufrieron los de Toribio en su visita a Tarragona, ante un rival que, con la permanencia sentenciada, peleó con lo que pudo, sobre todo en el segundo set y el inicio del tercero, pero que no pudo cuando la maquinaria soriana se puso el mono de trabajo.

Grupo Herce Soria salió a por todas y gracias a su enorme potencial ofensivo no tardó en colocar el 0-2 en el marcador. Pero Intercap Asisa Tarragona SPSP quería celebrar la permanencia con un triunfo en casa y, con el empuje de su público, conseguía aguantar el tirón (2-4). Poco a poco, sin embargo, los de Toribio iban imponiendo su ley, haciendo inútiles los esfuerzos defensivos de un rival que, con el 5-9 en el marcador, pedía su primer tiempo muerto. No le servía de mucho al técnico de los tarraconenses. El equipo local era incapaz de frenar a los sorianos y Arjones, con dos puntos de saque directo, ponía el 10-17. Paraba de nuevo el partido el técnico local, pero Cunha y un punto de bloqueo de Olalla ponían el 11-20.

Lo intentaba con todo Intercap Asisa Tarragona SPSP, pero Grupo Herce Soria s emostraba muy seguro en ataque y sólido en defensa y, aunque dio algo de aire a los locales con algún que otro error, no tuvo problemas el conjunto castellano leonés para decantar el primer set a su favor (15-25).

Ya en la segunda manga, los locales salieron a por todas, con Denys González muy enchufado en el saque y Samuel Pacheco atacando bien por zona dos para poner por delante a los suyos por primera vez en el partido (3-2). Peleaban con todo los locales ante un Grupo Herce Soria que sufría ahora en la red y no conseguía darle la vuelta al marcador (7-6). Poco a poco, los de Toribio empezaron a encontrar huecos, metieron una marcha más en ataque los sorianos, que conseguían generar dudas en el equipo local. Llegaban así los errores en las filas de Intercap Asisa Tarragona SPSP, lo que aprovechaba a la perfección el equipo visitante no solo para neutralizar la renta de las catalanas si no para abrir una pequeña brecha en el luminoso (8-11). Paraba el partido el técnico local, que conseguía que los suyos reaccionasen y se mantuviesen en el partido (10-11). Sin embargo, le tocaba arriesgar a los locales, que en su empeño por volver a colocarse delante cometían varios errores que daban aire una y otra vez a los sorianos (14-18).

Con todo, no bajaban los brazos los tarraconenses, que conseguían colocarse a solo dos puntos (18-20), aunque a la hora de la verdad la contundencia del ataque soriano volvía a imponerse (21-25).

No bajaban los brazos los locales, que en el inicio del tercer set se colocaban de nuevo por delante en el marcador, sobre todo gracias a su buen trabajo en el bloqueo (3-2). Lo igualaba Olalla, aunque no conseguían los sorianos darle la vuelta al marcador hasta el 8-9 gracias a un bloqueo de Olalla y un punto de saque directo de Flores. Aguantaba pese a todo Intercap Asisa Tarragona SPSP con un excelente trabajo defensivo (13-13). A partir de ahí, sin embargo, un empujón de los sorianos, ponía el 13-16 y dejaba definitivamente atrás a un equipo local que aunque lo peleó todo, ya no consiguió meterse de nuevo en el partido ante un Grupo Herce Soria que apretó en la red para resolver el partido por la vía rápida.