El Balonmano Soria pierde en Zamora y ve reducida su renta de líder a un punto (36-35)

Club Balonmano Soria no pudo dar un golpe de autoridad y acabó cayendo ante su más inmediato perseguidor en la tabla, un BM Caja Rural Zamora que fue casi siempre por delante en el marcador y que se acerca al líder tras este triunfo. Los visitantes, que sufrieron en muchos compases del encuentro para encontrar huecos en la defensa local, no bajaron nunca los brazos, pero que poco pudo hacer ante las 14 paradas del guardameta local.

El duelo entre el primer y el segundo clasificado prometía intensidad y esta no tardó en hacerse presente en la pista. Locales y visitantes trataron desde el inicio de hacerse fuertes en defensa para no dejar hacer al rival y así, el cero a cero inicial tardó casi cinco minutos desaparecer del marcador. Lo conseguía Club Balonmano Soria, que parecía que había encontrado la manera de superar la línea defensiva de su rival, a la vez que mantenía el acoso al cuadro zamorano, lo que le permitía poner el 0-2 acto seguido.

Sufría BM Caja Rural Zamora, que una y otra vez se estrellaba contra el muro impuesto por los visitantes, pero se veía superado en ataque por un equipo soriano que llegó a colocar el 0-3 en el luminoso. Hasta 8 minutos tardaron los locales en inaugurar su casillero, pero cuando lo hicieron fue para dejar claro que el partido no iba a resultar fácil para los sorianos. El cuadro zamorano apretó los dientes, cambió de defensa y de ritmo y firmó un parcial de 5-0 que le dio la vuelta al luminoso en apenas 4 minutos gracias a las paradas de Felipe García y el acierto de Veloso (5-3).

A partir de ahí, los locales fueron siempre por delante en el marcador. Club Balonmano Soria hacía la goma una y otra vez, pero no conseguía atrapar a su rival que llegó a disponer de hasta cinco goles de ventaja cuando faltaban poco más de cinco minutos para el descanso (14-9). Estaban teniendo muchos problemas los visitantes para atacar por los extremos y una y otra vez veían como la zaga local conseguía frenar sus ataques. Sin embargo, en la recta final de esta primera mitad Soria conseguía encontrar huecos para ponerse a solo un gol (17-16).

Ya en la segunda mitad, Club Balonmano Soria conseguía mantener la intensidad en ataque y el encuentro se mantenía muy igualado, con continuas idas y venidas que, con la exclusión del local Guillermo García, permitía a los visitantes colocarse por delante en el marcador por primera vez en muchos minutos (20-21).

Duraba poco la alegría. BM Caja Rural Zamora apretaba y conseguía volver a colocarse por delante (22-21). Lo intentaban los sorianos desde la defensa, pero la exclusión de Vinicius daba alas a los locales, que conseguían volver a abrir brecha en el electrónico (24-21). El partido se jugaba ahora a pequeños arreones y los visitantes respondían a este parcial local y conseguían volver a igualar el partido (25-25). No bajaban los brazos los sorianos, pero lo cierto es que en todo momento dio la sensación de que los zamoranos estaban más cómodos en la pista y no tardaron en volver a adelantarse (26-25), aunque tuvieron que esperar hasta el minuto 53 para abrir una pequeña renta de tres goles (33-30). Apretaban los locales en defensa a partir de ahí, repeliendo los ataques de su rival, que a 1´50 para la conclusión aún perdía de tres (35-32). Tocaba echar el resto en esos últimos compases, y lo intentó Soria, aunque no pudo completar su remontada y se quedó a un gol de su más inmediato perseguidor en la tabla (36-35).