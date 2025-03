El Semillas Adolfo Martínez cede en Santander y cae un puesto en la clasificación

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Restan cinco jornadas para que concluya la temporada en la Primera División Femenina y el Semillas Adolfo Martínez, después de caer el sábado por 66-44 en la cancha del Cañadío Santander y de que el Grupo de Cultura Covadonga de Gijón superara al Club Baloncesto Arelsa de Salamanca, ha descendido hasta el decimotercer puesto de la tabla clasificatoria. Las sorianas acumulan cinco triunfos y dieciocho derrotas y recibirán este domingo, en el Polideportivo San Andrés, a la Universidad de Oviedo, que se encuentra en la cuarta plaza. El Formaspack La Paz de Torrelavega (Cantabria) y el Santa Marta de Salamanca son los otros dos rivales que visitarán el feudo del Semillas Adolfo Martínez, que debe medirse todavía fuera de casa a la Universidad de Salamanca y al Contenedores Castro de Venta de Baños (Palencia).

Al cuadro femenino del Club Soria Baloncesto le faltó tensión competitiva en Santander y jugó un flojísimo primer cuarto, en el que, tras la primera rotación, encajó un parcial de 11-0 en apenas minuto y medio. Al técnico, el pontevedrés Alberto Vázquez, no le gustó “que jugadoras recién salidas a la cancha caminaran en lugar de correr”. El Semillas Adolfo Martínez inició la segunda parte con otra actitud, creció desde la defensa, se acercó a 6 puntos en el marcador y provocó el tiempo muerto del Cañadío Santander. Cuando le llegó el turno de descansar a la primera unidad, el banquillo no respondió como se esperaba y las cántabras estiraron la ventaja hasta los 18 puntos en apenas dos minutos. El último cuarto no tuvo excesiva historia para el Semillas Adolfo Martínez.