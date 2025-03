Iñaki Pardo no logra puntuar en la cuarta prueba de Ajapool

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana se disputó en la Sala Quince de Burgos la cuarta prueba del circuito regional Ajapool y, hasta allí, se desplazó el jugador de pool del C. A. Numancia de Billar, Iñaki Pardo.

El soriano no tuvo su mejor fin de semana después de haber logrado tres terceros puestos de manera consecutiva. Pardo comenzó ganando al asturiano Omar Fidalgo por 5-4, precisamente este sería el vencedor de la prueba. Después, superaría por un 5-0 a Ángel Méndez. Pero después no pudo con Víctor Hidalgo con quien perdió 5-3 ni con Paul Florin a quien cedió la partida por 5-0. Con ello, Pardo quedó en tercera posición de su grupo, jugando la ronda larga del torneo. Si bien no era el día para el billarista y ante Hilarión García sucumbió por 4-2 despidiéndose así del torneo.

Pese a ello, Iñaki Pardo no desiste y ya piensa única y exclusivamente en Vitoria ya que la capital alavesa será el escenario para el II Open Gasteiz de Bola 9 el 5 y 6 de abril donde también estará el jugador del club soriano Felician Farcas