El CSB Caja Rural de Soria A ya lleva seis victorias en la temporada de su estreno en Primera

Seis son los triunfos que ya ha logrado en el Campeonato Autonómico Júnior Masculino de Primera División el CSB Caja Rural de Soria A, que superó el sábado, en Burgos, al Tizona A por 64-75. No pudieron repetir victoria los otros dos equipos masculinos de Primera División: los cadetes del CSB Codesian A cayeron por 100-38 ante el mismo rival que los júniores y los infantiles del CSB M-Audiovisuales A fueron superados (64-57) por el líder, el San Pablo Burgos G&M Prevención. Pese a que perdieron en el Polideportivo San Andrés ante el Baloncesto Arelsa de Salamanca (63-70), las júniores del CSB Martínez y Tríbez, que ya tenían asegurado que lucharán después de Semana Santa por acceder a la Copa de Castilla y León, se garantizaron el tercer puesto a la conclusión de la primera fase.

Tampoco pudieron alcanzar el triunfo los cadetes de CSB Forgasa B (64-42 en la cancha del Juventud Aranda burgalés), las cadetes de CSB Cañada Real (24-129 contra el Baloncesto Arelsa charro), los infantiles del CSB Transler B (74-49 ante el Juventud Aranda) y las infantiles de CSB Hospital Latorre (7-57 frente al Baloncesto Arelsa). El CSB Caja Rural de Soria A sufrió sendas derrotas ante el Tizona en la primera fase, aunque el sábado cambió la decoración. Un primer cuarto igualado dio paso a una ventaja burgalesa en el segundo (34-22 al descanso), aunque la sensación era que los sorianos no estaban tan distanciados de su rival. Lo demuestra un parcial en la segunda mitad de 30-53, basado en la defensa del CSB, con continuas recuperaciones en los minutos finales y con canastas sencillas que desquiciaron a sus rivales.

Los cadetes del CSB Codesian A disputaron un partido sin historia y dieron una pésima imagen por momentos, cuando decidieron jugar con miedo y sin la intensidad necesaria. Los infantiles del CSB M-Audiovisuales A cuajaron una gran actuación ante el líder, pese a que no empezaron el duelo nada concentrados (21-9 al final del primer cuarto). Pese a ello, no dejaron de pelear, se acercaron a 5 puntos a dos minutos para el final y la victoria se les escapó por muy poco. El CSB Martínez y Tribez iniciará la segunda fase como tercero del Grupo A, pase lo que pase en las dos últimas jornadas de la liga regular. Ante el líder, empezaron muy bien las sorianas (12-0) y no tardaron las salmantinas en reaccionar (14-15). Las locales se mostraron muy nerviosas, tomaron malas decisiones en ataque y no pusieron en apuros a su rival.

El CSB Forgasa B disputó en Aranda un partido de aprendizaje, en el que empezó muy mal en defensa y con decisiones erróneas en ataque. De nada sirvió la reacción (10-18) del último cuarto. Las cadetes del CSB Cañada Real no pudieron ni con la superioridad del líder ni con su defensa en zona 1-3-1 durante todo el choque. A los infantiles del CSB Transler B se les escapó en Aranda la oportunidad de haber sumado su segunda victoria de la temporada ante un rival al que batieron en la primera vuelta. Y el CSB Hospital Latorre eludió la presión del rival con cierta comodidad, pero cometió errores en ataque o tomó malas decisiones ante el aro rival. Las sorianas acumularon muchas distracciones en defensa, aunque no se rindieron, pese a que el choque quedó sentenciado en el tercer cuarto.