Dimiten el primer y segundo entrenador del Sporting Uxama juvenil

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El primer y segundo entrenador del Sporting Uxama Juvenil han presentado su dimisión como técnicos del equipo burgense tras los hechos acontecidos el pasado domingo en el transcurso del encuentro de Liga Provincial Juvenil entre el C.D. Calasanz y el conjunto burgense. Desde la Delegación Soriana de Árbitros se condena lo sucedido y se pide a todos los estamentos futbolísticos relacionados con la base un poco de colaboración para evitar que en un futuro no haya colegiados para dirigir partidos en categorías inferiores.

"El primer y segundo entrenador del equipo juvenil han presentado su dimisión porque no iban a seguir entrenando", ha afirmado el vicepresidente del Sporting Uxama, Carlos Hernández Pardo, que este martes tiene previsto reunirse con el resto de la directiva para tratar temas relacionados con la cantera. Sobre los posibles errores que el colegiado pudiera haber cometido sobre el terreno de juego e, directivo explica que "somos personas, nos equivocamos y lo importante es saber pedir perdón".

Carlos Hernández explica que el Sporting Uxama no puede probar si su jugador fue o no agredido sobre el terreno de juego, detonante de todo lo que ocurrió después. "Como club no decimos que sea agresión porque no tenemos pruebas. Tenemos la palabra del que era nuestro entrenador y de nuestro jugador. El jugador nos dice que recibe un puñetazo pero no tenemos pruebas", expresa para añadir que "Rubén tiene un moratón en la cara que le empieza a afectar al ojo", como consecuencia de una acción que fue el origen de todo lo sucedido después. "No le damos más vueltas", apunta. En este sentido, el padre del propio futbolista burgense, en un escrito remito a varios medios y al propio C.D. Calasanz, señala en una parte del escrito que "mi hijo por suerte esta bien, nada que con unas pastillas unos días no se pueda aliviar el viernes volvemos al médico. Gracias por la preocupación por vuestra parte", expresa para considerar que se le debe una llamada por parte del equipo calasancio.

Carlos Hernández Pardo desea igualmente, si es posible, hablar con el colegiado del encuentro para saber cómo se encuentra. "Quiero pedirle también disculpas porque son situaciones que no quieres que pasen independientemente de que un colegiado esté más o menos acertado", apunta.

Desde la Delegación se señala que cada día la cosa está peor

Sobre los hechos ocurridos en el José Andrés Diago, el delegado Provincial de los Árbitros, Óscar Manuel Sevillano, señala que este tipo de situaciones "no debería pasar pero pasan", y pone como ejemplo la agresión sufrida por un árbitro hace unas semanas en Aranda de Duero.

"La situación en el fútbol base cada día está peor. Si entre todos no se colabora un poco, clubes, entrenadores, jugadores y padres, el fútbol base corre riesgos porque en unos años no habrá árbitros para dirigir partidos", expresa el representante del colectivo arbitral.

Sevillano asegura que no tiene constancia de que en Soria hayan tenido lugar unos hechos tan grave, en referencia a que la Policía Nacional tuviera que escoltar al colegiado, añadiendo que quizás hace muchos años pasara en algún pueblo. "No nos gustan estas cosas, se me cae la cara de vergüenza", indica. "Se persigue el insulto racista pero luego normalizamos el insulto al colegiado, una situación que se va haciendo bola", asevera.

Esta temporada el fútbol en Castilla y León ha parado esta temporada en tres provincias (Burgos, Segovia y Salamanca) por sucesos en los que ha habido incidentes con colegiados, una situación que no se plantea en Soria. "No nos planteamos parar porque no es una solución y lo único que haríamos es fastidiar a los chavales. Si mañana ocurre una agresión habría que tomar medidas", indica Sevillano que hace de nuevo una llamada a colaboración para evitar situaciones desagradables.

Para finalizar, el delegado Provincial de los Árbitros indica cómo está el trencilla que dirigió el encuentro de juveniles entre C.D. Calasanz y Sporting Uxama: "Hablé con el domingo y estaba muy nervioso. Hasta que no llegó la Policía Nacional no logró tranquilizarse un poco. Suerte que había allí un compañero que le pudo echar una mano con al acta. Ayer estaba más tranquillo. Tiene ganas de seguir arbitrando".