Las mejores ciclistas se citan en Golmayo el 8 de mayo con motivo de la III Vuelta a España

La Diputación Provincial y Unipublic han presentado la quinta etapa de la III Vuelta Ciclista a España Femenina, a disputar el próximo 8 de mayo con una etapa 120 kilómetros entre Golmayo y Lagunas de Neila que congregará en la localidad soriana a las mejores ciclistas del pelotón internacional. Ambas entidades trabajan para que la Vuelta a España Masculina pase por la provincia en 2027.

La localidad soriana acogerá a lo más distinguido del pelotón internacional con motivo de ser salida de una de las etapas de la ronda, una vuelta que contará con 21 equipos con siete ciclistas por equipo, casi 150 corredoras. Entre ellas la vigente campeona de la Vuelta, Demi Vollering, considerada una de las mejores ciclistas del pelotón. "Vamos a tener todos los medios disponibles de Unipublic, tiene el mismo nivel organizativo que la Vuelta Masculina porque somos una grande. Es una carrera del World Tour, la máxima categoría, vienen los mejores equipos", ha apuntado Javier Guillén, director general de Unipublic quien explicó que la Vuelta será ofrecida en directo a través de TVE y Eurosport.

La etapa saldrá de Golmayo a las 13.00 ó 13.30 horas y toda la zona de salida, junto con todo el protocolo de la Vuelta, estará ubicado en la zona del polideportivo de Golmayo Camaretas y alrededores. "Si para Barcelona era importante acoger esta Vuelta también lo es para Soria", ha apuntado el presidente de la Diputación, Benito Serrano, en la presentación de la misma.

La etapa en cuestión consta de 120 kilómetros con dos subidas a Lagunas de Neila, una jornada que puede aclarar la clasificación general a la espera de la cita reina de la ronda entre La Robla y Cotobello. Por las carreteras de Soria recorrerá entre 65 y 70 kilómetros y pasará por Golmayo, Carboneras y Fuentetoba de forma neutralizada antes de salir a la Nacional 234 y lanzar la carrera. Cidones, Abejar, Navaleno y San Leonardo antes de introducirse en la provincia de Burgos.

Benito Serrano apuntó que la Diputación de Soria aportaba 10.000 euros a la Vuelta, una cantidad cuyo retorno es inmediato si bien la institución provincial busca que ese retorno tenga lugar durante todo el año. "Tenemos un compromiso con el deporte, en este caso deporte femenino de élite, con el que se va a dar visibilidad a la provincia. Se va a poner en valor la masa forestal que nos une con Burgos", recalcó para poner como ejemplo que la Laguna Negra, tras el paso de la ronda, ha recibido visitas turísticas de aficionados que conocieron el paraje gracias al paso de la vuelta. "El retorno a largo plazo es difícil de calcular, sabemos que es mucho pero es imposible dar ese dato", subrayó Serrano.

Javier Guillén, que cifra unas 1.500 personas lo que mueve la Vuelta, ha admitido que copiaron la etapa de la Vuelta a Burgos de 2023, también con salida en Golmayo, una jornada bonita que permite unir dos provincias y que deportivamente es interesante. En este sentido reconoció el trabajo y compromiso de la Diputación de Soria por apoyar el deporte y, en este caso el ciclismo, ensalzando su apuesta por la actividad deportiva unida al turismo y la presencia de aficionados que pueden conocer pueblos y parajes.

El director general de Unipublic explicó que se está pensando en ampliar el número de etapas de la Vuelta a España Femenina, algo que no ha sucedido aún por una situación del calendario de la Unión Ciclista Internacional. Al respecto ha afirmado que dicho calendario se ordenará en 2026, momento en el que las tres grandes, Tour, Vuelta y Giro, pasarán a tener las mismas etapas.

Guillén ha expresado que trabaja codo con codo con la Diputación de Soria para que "antes que después", la Vuelta a España Masculina pueda recalar en Soria. "En el 27 hay muchas posibilidades. Me cuesta mucho decir estas cosas porque el titular mañana es 'la Vuelta vuelve en el 27' y ya hemos mentido, no estamos diciendo eso. Estamos trabajando intensamente para traerla cuánto antes", ha afirmado.

Igualmente ha reconocido que el ciclismo femenino está evolucionando, de forma lenta, pero evolucionando. Al respecto ha asegurado que no es fácil crear una estructura deportiva profesional que requiere un alto presupuesto económico. Significó que en España lo importante no era tener muchos equipos y sí que los que haya estén bien asentados.

Para finalizar, sobre la próxima Vuelta a España Masculina, Guillén indicó que Primož Roglič no estará porque correrá el Giro si bien "esperamos la mejor Vuelta de todas". Al respecto ha indicado que Thomas Vingegaard ha confirmado su presencia en la misma e igualmente lo ha hecho Geraint Thomas. No está confirmada la presencia de Tadej Pogacar "que no ha dicho que no", apuntado que si el esloveno no participa podría hacerlo Juan Ayuso.