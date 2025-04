Toribio ve un Grupo Herce Soria "fuerte y tranquilo" para afrontar las semifinales ante Valencia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria ya está en 'modo semifinales' y con los cinco sentidos puestos en el partido del sábado, a partir de las 20.00 horas, en la cancha de Leleman Valencia. Alberto Toribio ve a su equipo "fuerte y tranquilo" para afrontar el primer capítulo de la serie. El entrenador celeste, que asegura que no le gusta el orden de los partidos de los play off, contempla una eliminatoria "igualada" en la pelea por meterse en una final "más abierta que en las últimas temporadas".

El gran objetivo del Grupo Herce Soria era superar los cuartos de final para lograr el billete europeo y ante Melilla se hicieron los deberes para disputar a partir de este sábado las terceras semifinales consecutivas del club por el título de la Superliga. Un logro que "debería ayudar a soltarnos y a jugar con menos presión", señalaba Toribio en su habitual comparecencia de prensa de los jueves.

El preparador vallisoletano analizaba el rendimiento de los suyos ante Melilla y espera un punto de mejora para encauzar una semifinal que se presenta "muy igualada". Toribio recordaba que el Grupo Herce ganaba recientemente en Valencia "en uno de nuestros mejores partidos del curso", aunque al mismo tiempo también ponía sobre la mesa el hecho que de Leleman ha sido la única escuadra que ha sido capaz de vencer en Los Pajaritos. "Una semifinal abierta como la que jugarán Guaguas y Manacor".

El pucelano se refería a conjunto valenciano y destacaba que "ellos sacan muy fuerte y tendremos que saber aguantar". El rendimiento en la recepción de los sorianos se antoja fundamental para lograr la victoria en la capital del Turia. "Tendremos que fallar menos, regalar menos, que el rival".

En el análisis de Leleman Valencia no podía faltar que apareciese el nombre de Pernambuco, un opuesto que "sigue siendo esa referencia en ataque", comentaba Toribio, quien continuaba refiriéndose al brasileño: "Asumimos el potencial que tiene y lo que tenemos que hacer es minimizar su rendimiento. Es un jugador que marca las diferencias, aunque no es el único argumento ofensivo de Valencia".

Toribio se mostraba crítico con el sistema de play off en cuartos y en semifinales en el sentido de que las series comienzan en las canchas de los equipos peor clasificados en la fase regular. "No me gusta el orden de los partidos porque prefiero empezar jugando en casa para tener esa ventaja de hacerlo ante tus aficionados". El técnico no se mordía la lengua y afirmaba que este sistema "sólo tiene justificación económica".

El máximo responsable de los celestes en el banquillo no eludía pronunciarse sobre la otra semifinal entre Guaguas Las Palmas y CV Manacor. "Sí que contemplo que haya una sorpresa. El pabellón de Manacor, lo dicen hasta ellos mismos, es difícil. Si gana Manacor el sábado, ojito", indicaba.

De cara a la final de la Superliga, Toribio seguía 'mojándose' y comentaba que "lo normal es que el título se lo lleve Guaguas, pero esta temporada la Superliga está más abierta que nunca. Y esta afirmación no está en relación a que Guaguas esté peor, es que los demás estamos más cerca de ellos".