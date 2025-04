Cunha lidera al Grupo Herce en su triunfo en Valencia que le acerca a la final de la Superliga (2-3)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce se pone por delante en las semifinales al vencer en la cancha de Leleman Valencia en un apasionante 2-3 (17-25, 24-26, 26-24, 25-22 y 13-15). Fue un tiovivo de emociones que se decidía en la quinta manga después de vencer los sorianos en los dos primeros sets y perder los dos siguientes. Bruno Cunha se vistió con la capa de héroe para guiar a los suyos hacia un triunfo que vale media final de la Superliga.

El Grupo Herce no pudo arrancar mejor el partido con un 0-4 que iba a ser premonitorio de lo que iba a pasar en un primer set en el que los sorianos fueron un ciclón ante un Leleman que no sabía cómo detener a su rival. Los de Toribio volaban en Valencia mientras el equipo local sólo podía aplaudir el juego apabullante de los celestes. Al Grupo Herce le salía todo con un saque que hacía daño, con una recepción casi perfecta, con una defensa impecable, con un bloqueo demoledor y con un juego ofensivo que no podía se detenido por Leleman. En un abrir y cerrar de ojos el marcador reflejaba un 2-10 que encarrilaba el set para Soria. Los celestes no daban señales de debilidad para apuntarse un primer set que era cerrado con un remate poderoso de Bruno Cunha. El Grupo Herce había desplegado un juego maravilloso en todas las facetas.

El segundo set fue igualado, como corresponde a unas semifinales de la Superliga, aunque el 'gato al agua' se lo llevaba también un granítico Grupo Herce, que arrancaba la manga con una jugosa ventaja de 2-7 que hacía pensar en otro paseo militar de los sorianos en Valencia. A Leleman no le salía nada e incluso tenía que mandar a su estrella al banquillo, un Pernambuco que no encontraba su sitio y que necesitaba reflexionar en el banco. Grupo Herce siempre fue por delante en el marcador y sólo el saque de Manu Furtado, que hacía cuarto puntos seguidos, metía a los valencianos en el set. Igualdad hasta el final de una manga en la que los celestes demostraron que con marcadores apretados no les tiembla en pulso. Balones a Cunha para decantar el set con un ajusta 24-26.

Leleman había arrancado los dos sets anteriores aletargado y no quería que le pasara lo mismo en el tercero. Así, los valencianos comenzaron enchufados ya que querían alargar el partido. Un 5-2 de salida y un Grupo Herce que no se descompuso para meterse en el set a base de garra y de los puntos de Cunha. Los sorianos le daban la vuelta al set amparados en la resolución en ataque del portugués y en la recuperación del bloqueo. Pero tenía que aparecer Pernambuco y lo hacía con tres puntos de saque para poner por delante a Leleman con un 19-17. Lucha de opuestos porque Grupo Herce se lo jugaba todo con Cunha para empatar a 23. Los locales desperdiciaban el primer punto de set pero aprovechaban el segundo con un remate de Funes que colocaba el 26-24.

Pernambuco había enseñado la patita en el tercer set y en el cuarto aparecía definitivamente para, junto con Javier Monfort, echarse a su equipo a sus espaldas. Leleman empataba el partido en un set en el que siempre fue por delante en el marcador ante un Grupo Herce que no era el mismo del inicio del encuentro. Con un 25-22 se llegaba al empate a dos y todo se iba a decidir en el 'tie break'. Ahí Cunha se hacía enorme para darle la victoria a los suyos y encarrilar el pasea la gran final.