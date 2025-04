El Grupo Herce Soria está a un paso de su tercera final de la Superliga

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria está muy cerca de su tercera final de la Superliga y para certificar su clasificación tendrá que ganar el sábado, a partir de las 19.00 horas en Los Pajaritos, a Leleman en el que será el segundo partido de las semifinales. Los celestes ya vencieron en Valencia y en el peor de los casos tendrían el domingo una nueva oportunidad para meterse en la gran final. "No va a ser nada sencillo. No hay que fiarse ya que hay que recordar que no enfrentaremos al único equipo que no ha ganado esta temporada en Los Pajaritos", avisa el presidente del club, Alfredo Cabrerizo.

El dirigente se refería al encuentro del pasado sábado en la capital del Turia y destacaba que "fue un partidazo". Cabrerizo se mostraba orgulloso del rendimiento de los suyos e indicaba que "al equipo no se puede pedir más porque se le ganó a un rival que te exprime". Sobre el desarrollo del choque el presidente sabía que tras el 0-2 la batalla no estaba acabada. "Después de ganar el segundo set alguien me decía que un 0-3 y para Soria y le contesté que cuidado con Valencia". Leleman reaccionó ganando los dos siguientes parciales y todo se decidía en la quinta manga.

Cabrerizo destacaba a todo el Grupo Herce, aunque era inevitable referirse a Bruno Cunha al ser el gran protagonista en las filas sorianas con una soberbia actuación tanto en ataque como también en defensa. "Es una máquina", afirmaba. El directivo se atrevía a señalar que el opuesto portugués "es uno de los mejores jugadores de la Superliga".

El Grupo Herce volverá a estar arropado por sus seguidores en un encuentro el del sábado en el que la grada de Los Pajaritos tendrá una relevancia especial. "Los Pajaritos tiene que ser nuestro fortín y la gente tiene que disfrutar con unas semifinales de la Superliga que no se ven todos los días en Soria", expresaba Cabrerizo, quien añadía que "no hay que fiarse porque Valencia es el único equipo que nos ha ganado en Los Pajaritos".

Respecto a la otra semifinal en la que Manacor ganaba el primer choque a Guaguas, el mandatario celeste comentaba que "es el reflejo de la máxima igualdad que hay este año en la Superliga. Ojito con Manacor que se puede meter en la final".

De ser así, con los baleares tumbando a Guaguas, el Grupo Herce tendría el factor cancha a su favor siempre y cuando dé buena cuenta de Leleman en las semifinales. "Si me dan a elegir prefiero a Manacor en la final, pero como no puedo elegir que sea el rival el que toque", finalizaba Cabrerizo.