Alberto Toribio: "Ambicionamos meternos en la final para competirla y, por qué no, para ganarla"

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha expresado este mediodía que la ambición del grupo que maneja no es otra que meterse en la final de la Superliga, una hipotética tercera final consecutiva en el que el objetivo sería "competirla" y luchar por "ganarla". Eso sí, el preparador ha matizado que están centrados en el partido del sábado ante UPV Léleman Valencia ya que "cerrar la eliminatoria es muy complicado".

La ronda de semifinales de la lucha por el título de Superliga regresa el sábado a Los Pajaritos, a partir de las 19.00 horas, y lo hace con ventaja para los celestes tras el 2-3 logrado en Valencia. Los de Toribio se meterán en la final si ganan el sábado y, de no hacerlo, habría un tercer encuentro el domingo en el recinto soriano a las 19.00 horas. "Estamos muy contentos con la victoria lograda en Valencia, que es importante para lograr ese pase a la siguiente ronda", ha expresado Toribio quien ha añadido que la semana ha transcurrido bien y que el nivel de implicación de los jugadores es "máximo", manteniendo la intensidad "que es lo más difícil", por lo que están deseando que llegue el partido del sábado.

UPV Léleman Valencia es el único equipo que esta temporada ha ganado en Los Pajaritos, una situación que ocurrió hace ya unos meses por lo que ha sido calificada como una anécdota. "El hecho de ganaran aquí está un poquito lejos y no tenemos en la cabeza nada más que pasar de ronda. Hemos hecho lo más difícil que era ganar en Valencia, que era muy complicado. Con esto no quiero decir que lo de aquí sea fácil, ni mucho menos. A estas alturas hay que ser además consciente de lo difícil que es cerrar una eliminatoria, una cosa es llegar a tener la oportunidad y otra cosa es cerrarla. En eso es en lo que nos vamos a centrar el sábado y siendo muy conscientes de que es muy complicado en todos los sentidos. Hay muchos componentes en un partido, uno el emocional, y a ver si somos capaces de controlarlo", ha significado.

Sobre los cambios que ha podido sufrir UPV Léleman Valencia tras el cambio de entrenador de hace unas semanas, Alberto Toribio indicó que no tiene toda la información si bien ha detectado que el conjunto valenciano está ahora más ordenado, algo que tiene o no que ver con la llegada de un nuevo preparador, si bien el tener más orden les ayuda. "Han bajado el nivel de error. Era un equipo que normalmente te daba bastante error, con un nivel de riesgo muy alto, y quizás han bajado ese nivel de riesgo y ese nivel de error un poquito, y eso hace que para tí sea más exigente. Si antes, por ejemplo, cometían ocho errores y tú cuatro, ya tenía cuatro de ventaja. Esa diferencia ahora es mucho más pequeña y tenemos que intentar lograr la diferencia con ellos de otra manera", ha explicado.

El técnico celeste ha explicado que las dos semifinales están muy abiertas y al respecto ha explicado un poco el desarrollo de los dos primeros partidos de cada una de ellas. De superar a Valencia su equipo se metería en la final por tercer año consecutivo una final a la que llegarían con la ambición de competir y ganar: "Meterte en la final está muy bien pero lo que seguimos ambicionando es meternos en una final para competirla y, por qué no, para ganarla. El año pasado llegamos a competir en buena parte, en la primera no competimos y en definitiva seguir dando pasos hacia adelante. Y con esto no estoy mirando ya a la semana que viene o lo que venga después, estamos centrados en el partido del sábado pero con una ambición diferente".