El C.V. Grupo Herce alcanza su tercera final consecutiva de la Superliga

El C.V. Grupo Herce disputará por tercera temporada consecutiva la final de la Superliga Masculina tras imponerse por 2-0 a Léleman Valencia en la eliminatoria de semifinales. En el segundo encuentro de la serie, con un gran ambiente en el pabellón de Los Pajaritos, los pupilos de Alberto Toribio han superado por 3-1 a los valencianos con Cunha de nuevo como estandarte ofensivo bien apoyado por todo el equipo, en especial por Adrián Olalla y Pepe Villalba en labores ofensivas. Los sorianos conocerán este domingo h a su rival en la final toda vez que en la otra semifinal C.V. Guaguas igualaba la eliminatoria ante C.V. Manacor al imponerse por 3-0 en el segundo partido de la serie.

Ambos equipos salieron muy concentrados a la cancha y de ahí que la igualdad en el marcador fuera la tónica dominante aunque con los celeste teniendo siempre pequeñas ventajas lo que provocó que mediado el mismo, Valencia ya hubiera agotado sus dos tiempos muertos. La razón fue el 15-11 que mostraba el marcador tras un bloque de Pepe Villalba. Lograba igualar Valencia el marcador a 17 por lo que set se reiniciaba para los puntos finales. En ese tramo final el Grupo Herce se encomendó a Cunha y el set finalizaba 25-22 tras una acción de Scarpin que tocaba la red y se iba fuera.

El segundo parcial fue el más claro de todo el encuentro. Tuvo un comienzo igualado pero, mediado el mismo, los de Alberto Toribio abrían una brecha de cinco puntos, 14-9, tras un remate de Cunha. En esta ocasión, los sorianos no se dejaron sorprender por el rival y no solo lograron mantener su renta en el parcial si no que la ampliaron. En los puntos finales el equipo valenciano pareció incluso dejarse ir y los de Toribio se imponían por 25-16. Parecía que los celestes tenían encarrilada la semifinal.

No fue así porque Valencia salió muy entonado en el tercer parcial y los sorianos tuvieron problemas para atajar el juego desarrollado por Lima. Fue un parcial con un inicio igualado en el que Toribio no quiso dar ninguna concesión a los visitantes como se vio con el tiempo muerto solicitado tras el 12-14. Fue toda la renta que tuvieron los valencianos hasta un punto raro que provocó un 19-21 en el marcador después de que Vicente Monfort protestara a los árbitros un punto a favor de su equipo. La acción tonta del partido. El caso es que en esos puntos finales los valencianos no fallaban y Lima cerraba el set para los suyos poniendo el 20-25.

El C.V. Grupo Herce cerraría la eliminatoria en el cuarto parcial, un set que siguió la tónica de la igualdad de los anteriores aunque por un momento, con 10-13, la sombra del quinto parcial sobrevoló Los Pajaritos. Así lo entendió Toribio que cortó la acción con un tiempo muerto que daba sus frutos ya que los celestes igualaban el marcador, 15-15, y se ponía poco después por delante, 17-16. En los puntos finales se iba definitivamente el Grupo Herce. Villalba hacía el 20-17 de saque, y los locales incrementaban un poco más esa renta hasta el definitivo 25-20 transformado por Olalla que daba el pase a la final por el título ante las protestas del equipo valenciano por el arbitraje recibido en la fiesta del voley soriano.