Guaguas pasa por encima de Grupo Herce en el primer partido de la final de la Superliga (3-0)

Guaguas Las Palmas golpea primero en la final de la Superliga al vencer con contundencia por 3-0 (25-22, 25-20 y 25-22) a un Grupo Herce Soria que nunca encontró su juego y que estuvo irreconocible en la cancha insular para acabar hincando la rodilla en menos de hora y media. Nico Bruno y Wallace fueron dos auténticos martillos para los sorianos, que no supieron frenar los misiles del argentino y del brasileño. Grupo Herce perdía la primera batalla pero no la guerra en una serie que tendrá el domingo continuidad en la capital canaria.

El primer parcial no tuvo alternativas en el marcador porque Guaguas dominó el mismo en todo momento. Eso sí, los celestes lograron rehacerse a las dos ventajas de hasta cuatro puntos que tuvieron los locales llegando a los puntos finales igualados. Comenzó mejor el equipo canario que pronto obligó a Toribio a pedir tiempo muerto tras un 6-2 que llegaba, en parte, gracias a la buena recepción canaria. Tras un remate de Cunha, los celestes se ponían 9-8 pero ahí entraba en juego Wallace Souza para, desde el saque, hace daño a los celestes y colocar un 13-9 que obligaba a Toribio a pedir un tiempo muerto. No terminaban de entrar en el partido los celestes y se llegaba a los puntos finales en una clara renta local, 19-15. Ahí movió el banquillo Toribio para dar entrada en el saque a Aulisi y Álex Villalba y un parcial de 1-4 ponía el empate a 21 por el que Camarero pedía tiempo muerto. Se empataba a 22 tras un punto de Cunha pero ese sprint final estaba más fino Guaguas y Rousseaux cerraba el 25-22 para los locales.

El segundo parcial fue claro para los canarios. Si en el primero el que marcó la diferencia en el saque fue Wallace, en el segundo lo hizo Nico Bruno. Los celestes tampoco estuvieron finos en defensa o, mejor dicho, el ataque canario impidió que la defensa soriana estuviera al nivel de otros partidos en fase regular. Fue el segundo un parcial igualado, con alternativas en el juego como lo demuestra el 13-13 que llegó al reflejar el marcador. Y ahí entró en juego el argentino Nico Bruno que, desde al saque, empezó a hacer daño para establecer un 15-13 ante el que Toribio solicitó tiempo muerto. No tuvo efecto porque Bruno siguió con el martillo y poco después, con un 17-13 y tras un 4-0 de parcial, Toribio volvía a pedir tiempo muerto. Cortó la racha local Grupo Herce pero Guaguas no cedió sobre la pista y, controlando a Cunha, mantenían su renta, 22-16. En ese final hubo una reacción celeste tras dos bloqueos sobre Walla y, con 23-20, Camarero pedía tiempo muerto. Un bloque de Jean en la red establecía el 25-20 con el que finalizaba el parcial.

El Grupo Herce necesitaba mejorar en intensidad para poner nervioso a Guaguas y con esa intención afrontó el tercer set. Igualdad en los primeros puntos con los de Alberto Toribio algo más enchufados en defensa, aunque cierto es que Wallace y Nico Bruno no fallaban ante la desesperación soriana. Y Nico Bruno de nuevo en el saque para romper el set con un par de puntos que iban a ser el principio del fin para los celestes. Era un querer y no poder de un Grupo Herce que veía como la apisonadora insular no daba opciones a la remontada. La recepción local funcionaba a la perfección para que Trinidad armara el juego a placer poniendo caramelos para que Nico Bruno y Wallace destrozarán el juego defensivo soriano. Un remate del brasileño cerraba la manga y el partido para dar ventaja a Guaguas en la final. Grupo Herce buscará igualar la eliminatoria el domingo para tener a su favor el factor cancha.