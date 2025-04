Toribio: "No nos tiene que quedar la sensación de fracaso, la temporada está siendo fabulosa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce ha reconocido que en el vestuario celeste quedó una sensación de "fracaso", de la temporada tras el 2-0 sufrido ante C.V. Guaguas, una "frustración" que considera injusta. En este sentido, indicó igualmente qué debía hacer su equipo para intentar forzar el cuarto partido de la serie.

La equipo celeste hará una gran temporada pase lo que pase este viernes en Los Pajaritos. Semifinales de Copa y final de Superliga, esta última por tercer año seguido, con un presupuesto inferior al de otros rivales de Superliga tiene un mérito bastante grande. No se cuestiona. Al menos de puertas hacia afuera porque, hacia dentro, como ha admitido Alberto Toribio, la sensación tras los dos primeros partidos en Canarias era otra: "Nos hemos vuelto de Canarias con una sensación de fracaso importante, y eso es lo más duro. Lo hablaba con los jugadores, eso no me parece justo, es totalmente injusto y lo hablaba con los jugadores. Todos queremos el megaéxito pero creo que terminar segundos realmente va a ser un éxito y eso es lo que no me parece justo. Y no lo digo por la calle, lo digo por nuestra propia gente, a nivel interno, así es como nos sentimos y eso lo tenemos que cambiar este fin de semana".

"Ni ganando ni perdiendo el viernes nos tiene que quedar una sensación de fracaso, creo que es un error, es creerte lo que no eres. Creo que la temporada es fabulosa e impresionante y no nos puede quedar la sensación de fracaso, eso es importantísimo. A partir de ahí, que disfrutemos de los partidos, que esa es una de las lecturas de los partidos, que el equipo no ha disfrutado en ningún momento del juego y eso se transmite al resultado", añadía el preparador celeste.

El equipo celes intentará forzar el cuarto partido de la serie. Para ello, Alberto Toribio explicaba que había que dar varios pasos adelante para intentar bajar el rendimiento de Guaguas. En ellos, además de la mentalidad ganadora, ser contundentes con el saque para forzar la buena recepción canaria, algo que no pasó en los dos primeros partidos de la serie. "La segunda parte, fundamental y más importante, dar guerra, hacer puntos largos, darles la sensación de que les cuesta hacer muchísimo un punto", ha añadido Toribio quien ha subrayado que estos aspectos "junto con la presión que necesitamos que la grada meta en el partido, creo que eso nos va ayudar mucho" para intentar forzar ese cuarto partido. "Objetivo principal que el Grupo Herce Soria salga a jugar el viernes, con cero a cero, que se vea el equipo, el pabellón, que se vea lo que hacemos siempre. Equipo, club, afición, todos nos meremos disfrutar de la final y este viernes lo tenemos que hacer", ha expresado.

Sobre los dos primeros encuentros de la serie ha señalado que fueron dos partidos "muy diferentes", con un Guaguas a un nivel altísimo por la calidad de sus jugadores y porque su equipo no supo dar con la tecla para bajar el rendimiento del equipo canario.