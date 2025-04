El Almazán se pone este jueves las botas de trabajo con la necesidad de puntuar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán viaja este jueves a tierras vallisoletanas para, a partir de la 12.30 horas, visitar al C.D. Mojados en la antepenúltima jornada de Tercera División. Los sorianos lo hace con la obligación de ganar para alejarse de una zona de descenso que tiene a tres puntos, en especial de un Atlético Mansillés que ganó el pasado fin de semana y viene apretando.

El equipo de Santi Sedano no puede tontear si quiere mantener la categoría. El margen de error es pequeño y de ahí la importancia de sumar este jueves ante un Mojados que, duodécimo en la tabla con nueve puntos sobre la zona de descenso, necesita un punto para obtener la tranquilidad definitiva toda vez que recibe al Atlético Mansillés, último equipo de la zona de descenso, en la última jornada tras el 4-1 encajado en Mansilla de las Mulas. Los vallisoletanos vienen de perder 3-2 ante un Atlético Tordesillas que es segundo lo que da una idea de su buen momento de forma.

Los sorianos, que acuden tras perder por la mínima ante el Burgos Promesas, están pagando en la clasificación su falta de acierto anotador en La Arboleda, escenario en el que no ha ganado en esta segunda vuelta. Deben sumar para no depender de otros resultados, en especial de ese Atlético Mansillés que ganó el pasado fin de semana y les pisa los talones. Y más cuando el equipo leonés visita este jueves a La Virgen del Camino, que no se juega nada, con lo que ello implica, los leoneses entre sí no se pisan la manguera, por aquello de que viajar a casa del vecino siempre es más cómodo que hacerlo a más de 300 kilómetros.