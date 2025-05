El Grupo Herce cede ante el ya campeón Guaguas Las Palmas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no pudo ante la clara superioridad del ya campeón Guaguas Las Palmas y al equipo soriano sólo le quedó aplaudir a un rival que conquista el título de la Superliga por la vía rápida y sin ceder ni un solo set (23-25, 21-25 y 20-25). Los canarios ganaron los dos partidos jugados en casa y en Los Pajaritos no se dejaron sorprender, con Walla de Souza y Rousseaux en plan estelar. Grupo Herce lo dio todo sobre la cancha, aunque bien es cierto que en la serie final los de Alberto Toribio no estuvieron al nivel exhibido en la competición regular. Faltó la chispa mostrada durante la temporada para ceder, con la cabeza bien alta, ante un Guaguas que vuelve a levantar la Copa en la pista soriana. La clave estuvo en un primer set igualado que marcaba el desenlace del tercer partido de la final.

Walla Souza fue el gran valedor para que Guaguas se llevase la primera manga gracias a una actuación portentosa ante la que no pudo hacer nada un buen Grupo Herce. Los sorianos estuvieron a un nivel superior al de los dos partidos de Canarias, pero tuvieron que ceder ante la calidad del brasileño. Los sorianos forzaron con su saque a la recepción insular y ello se notó para que Guaguas no constuyese con comodidad. Nico Bruno no aparcía y Grupo herce dominaba el marcador, eso sí, con pequeñas ventajas ante un rival que se sostenía gracias a Walla. El set estaba en un pañuelo llegando a un empate a 20 que reflejaba lo que sucedía en la cancha. El saque de Martín Ramos sumaba para un Guaguas que se ponía por primera vez por delante en el marcador. Ya hasta el final del set seguía el festival de Walla para que los visitantes golpeasen primero.

El resultado del primer set hizo mella en las filas celestes mientras que Guaguas empezó a engrasar la maquinaria para jugar a un nivel muy parecido al mostrado la semana pasada. El Grupo Herce no encontraba el ritmo de juego y a la sobriedad de Walla en las filas canarrias se añadían otros efectivos como Rousseaux. El belga daba un paso adelante para ser pieza clave en el ataque visitante. Guaguas se despegaba en el marcador con un 11-16 que dejaba encarrilado el set. El saque canario había mejorado y la recepción soriana sufría sobremanera, lo que hacía que los remates de Bruno Cunha y compañía no fuera nada limpios. Guaguas volaba y el Grupo Herce empezaba a resignarse con un 17-23 que inclinaba totalmente la balanza para los amarillos. El amor propio hizo que los de Toribio tuvieran una pequeña reacción con el saque de Cunha para ponerse con un 20-23 que hacía pensar en el milagro. Guaguas no daba opción a la sorpresa con un Rousseaux que aparecía en el momento crítico del set para hacer dos puntos consecutivos y poner definitivamente en franquicia a los suyos. El set no se le escapaba a un Guaguas que se encaminaba hacia el título de la Superliga con un juego que empezaba a rayar la perfección.

Tras la igualdad de los primeros compases del set, Guagua pisaba el pie del acelerador para tomar la delantera en el marcador. A la fiesta se sumaba un oscuro Nico Bruno que con el saque hacía daño a la rotación local. El argentino no estaba siendo el mismo los dos primeros partidos. Grupo Herce mantenía el tipo con un Cunha que tomaba responsabilidades. Pero la superioridad de Guaguas era evidente y con Rousseaux y Walla ponían tierra de por medio con un 14-18 que complicaba sobremanera el panorama a los celestes. Pero los locales no arrojaban la toalla y con Pepe Villlaba al saque hacían un parcial de 3-0 que hacía albergar esperanzas ya que el electrónico se colocaba con un apretado 17-19. Fue un espejismo porque Rousseaux y Walla sofocaban cualquier tipo de rebelión para cerrar el partido y la temporada de la Superliga con un contundente 20-25. Guaguas ya era campeón en Los Pajaritos.