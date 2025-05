Bordalás se lleva a Valencia al lateral izquierdo del filial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, ha convocado para el encuentro de este sábado en Mestalla, a partir de las 14.00 horas, a Ismael Bekhoucha, jugador que durante buena parte de la temporada ha formado en el lateral izquierdo del filial.

En esa lista de convocados para Valencia, donde los azulones quieren cerrar la permanencia de forma matemática en Primera División, están también Jorge Benito, tercer portero del filial que no ha tenido minutos, así como Coba da Costa, atacante que llegó esta temporada para militar en el filial azulón pero que pronto convenció al técnico alicantino y es un fijo del primer equipos.

Ismael Bekhoucha ha participado esta temporada en 27 partidos con el Getafe B, 21 como titular por lo que es un jugador importante en el esquema de Javier Baraja. Está por ver si puede o no jugar ante el Numancia este domingo en función de si actúa o no ante el Valencia. El lateral debutó esta temporada en Primera División con el primer equipo en el mes de enero en el choque en el Coliseum ante el F.C. Barcelona. En ese partido jugó los últimos minutos, suficientes para desquiciar por un momento al algún jugador blaugrana. En esa ocasión esos minutos no le impidieron jugar al día siguiente con el filial ante Unión Adarve.