Aitor Calle: "Un filial, si tiene un buen día, te puede hacer un traje"

El C.D. Numancia se acerca al otro momento de la verdad de la temporada. La segunda oportunidad de ascenso a Primera Federación que concede la promoción de ascenso cuyas semifinales inicia este domingo el grupo que dirige Aitor Calle inicia este domingo visitando al Getafe B en el partido de ida.

El técnico vizcaíno ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del recinto soriano para admitir que en el grupo hay ganas de que llegue el domingo, una jornada que esperan "con mucha ilusión" y con el objetivo de "ofrecer nuestra mejor versión" por ser el momento más importante de la temporada. "Estamos en un momento en el que a los jugadores no les duele nada", ha apuntado el preparador numantino.

Calle ha considerado que su equipo llega con buenas sensaciones a esta promoción de ascenso, sensaciones positivas "en juego y resultados" que vienen provocadas por las cuatro victorias consecutivas que acumula el equipo, los goles que se han anotado en las últimas jornadas o el haber mantenido la portería a cero en dos de los últimos cuatro compromisos. "Los jugadores, como todos están con mucha ilusión y con muchas ganas. Con un reto exigente por delante pero también somos conscientes de la oportunidad de hacer historia en este club y muy centrados en ofrecer nuestra mejor versión y poder sacar el partido adelante"

El rival de los rojillos es un Getafe B que fue quinto en el Grupo 5, un equipo al que los rojillos conocen parcialmente de la pasada temporada y que está ahí "por méritos propios". "Cuando hablamos de filial hay adjetivos que se repiten, un equipo con mucha calidad, con muy buenos jugadores, con muy buen pie en todas sus líneas. Son equipos que normalmente se sienten más cómodos con balón que sin balón, les gusta más atacar que defender. Tiene la peculiaridad de la juventud aunque, en este caso, el Getafe B es un equipos que tiene una media de edad más alta. Es un filial con ciertos matices pero que reúne las características de un filial con jugadores de Primera División, jugadores con mucha proyección, muy buenos jugadores y un equipo que te exige muchísimo", ha añadido el preparador numantino.

En este sentido, Aitor Calle ha reconocido que el partido exige máxima concentración, no solo por las características del rival, también "por lo que hay en juego". Una eliminatoria en la que "no hay margen de error" con todo lo que ello implica: "No conceder, estar concentrado en los momentos adecuados, estar vivo siempre en el partido, todo ese tipo de cosas en una eliminatoria a ida y vuelta cobra mayor importancia. Un filial, si tiene el día te puede hacer un traje por lo que tenemos que intentar que no estén cómodos y no estén a gusto en el campo".

El preparador numantino ha reiterado que la idea es obtener un buen resultado en Getafe y ha recordado que la eliminatoria es a doble partido y que la eliminatoria continuará en Los Pajaritos ante la afición rojilla. Sobre lo sucedido con las entradas para la afición soriana para este domingo el preparador ha admitido que es una "pena", que no pueda haber más seguidores rojillos en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra tal y como les hubiera gustado.

De cara al choque ante el equipo azulón, Calle tiene la baja ya conocida de Gexan. Igualmente no llegarán a tiempo Mikel Mendibe y tiene pocas posibilidades de hacerlo Asier Teijeira. El vizcaíno ha emplazado a la última sesión de entrenamiento para despejar algunas dudas sobre la disponibilidad de jugadores como, por ejemplo, además de Teijeira, Góngora.