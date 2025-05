Pepe Villalba deja el Grupo Herce Soria después de 182 partidos como celeste

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Como ya anunció Grupo Herce Soria, el receptor Pepe Villalba no continuará en el club la próxima temporada. No obstante, se trata de un jugador que deja un impecable legado tanto deportivo como personal en el equipo y en Soria, siendo uno de los jugadores más queridos por la parroquia de Los Pajaritos. Una huella que le ha hecho acreedor de la capitanía del equipo y por la que el club soriano quiere expresarle su gratitud, así como desearle lo mejor, tanto en su vida privada como en el capítulo deportivo.

Villalba llegó a Soria en la temporada 2019-2020, con la dirección en el banquillo de Manuel Sevillano, con 19 años de edad, y desde el principio se convirtió en un hombre fundamental en el plantel de juego. Desde entonces, han pasado seis temporadas de continuo crecimiento tanto individual como colectivo, que le han llevado a cosechar una Copa del Rey, tres subcampeonatos de Superliga Masculina, la participación en competición europea de clubes y la presencia habitual en la selección española de voleibol absoluta.

Con la camiseta soriana, además, ha competido en 182 encuentros, anotando 1.960 puntos, con 318 puntos en la última edición liguera, en la que ha vuelto a ser una pieza angular para lograr los resultados cosechados. Estos datos le sitúan como el segundo jugador más importante de la historia del club bajo la denominación de Río Duero

Soria, tan solo superado por Manuel Salvador, y todo ello, únicamente con 25 años de edad. Precisamente su madurez en la cancha es un buen reflejo de su personalidad fuera de ella, con la que se ha ganado siempre el cariño de todo el club y en especial, de sus técnicos y compañeros. Sobre la opinión de la grada, cabe recordar que este curso, cuando el jugador recogió el subcampeonato de Liga en Los Pajaritos, la afición eligió corear su nombre para celebrar el éxito deportivo en una sobrecogedora muestra de cariño.

Para su último técnico celeste, Alberto Toribio, Pepe ha sido “el emblema del club”, con el que ha tenido la oportunidad de trabajar durante cuatro años. “Ha sido un ejemplo en todos los sentidos, a nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel de rendimiento… Sobre todo, quiero darle las gracias por estos cuatro años”, ha señalado. Además, el técnico cree que “Pepe cierra un ciclo en Soria. A él le hacía falta. Hablamos de él como si fuera un veterano pero solo tiene 25 años, creo que nuevos retos le van a venir bien en su crecimiento personal y profesional y por otro lado, creo que Soria volverá a disfrutar de Pepe Villalba”, ha finalizado.

Por su parte, Villalba también ha querido mandar un cariñoso mensaje a todo el club, a sus compañeros de plantel y a toda la afición. En primer lugar, ha valorado positivamente la temporada: “Hemos conseguido los objetivos que nos marcamos en pretemporada, pero de este año me quedo con el equipo, con las personas que lo han compuesto y con el grupo que hemos conseguido formar”. A continuación, el murciano no ha querido olvidarse de nadie, destacando a todo el personal del club y lógicamente a sus compañeros, muchos en los seis años que ha pasado en Soria. “Seis años dan para coincidir con mucha gente, jugadores que llegan, jugadores que se van… en definitiva, amigos que pasan a ser familia”, ha resumido.

Además de acordarse de sus familiares y seres queridos, el jugador se ha tenido palabras de cariño para toda la ciudad de Soria y de “todas las personas que he conocido durante este tiempo y siguen en mi vida. Me llevo un poquito de todos vosotros y espero que os quedéis con un poquito de mí también”. Y cómo no, de la afición. “Gracias a la afición y a La Curva, por estar siempre ahí, animándonos, gritando y dejando la voz en cada partido por el equipo, creo que gran parte de los éxitos de estos años es gracias a vosotros”, para finalizar con “Soria siempre será mi casa y doy por hecho que volveré. Nos volveremos a encontrar”.