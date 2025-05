Adrián Olalla, referente de la cantera celeste, busca nuevos retos en Lovaina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cuando en 2020 Adrián Olalla se puso el número 7 en la camiseta del primer equipo de Grupo Herce Soria, iba a compartir vestuario y trabajo con varios de sus ídolos deportivos tras varias temporadas de crecimiento en la cantera y selección permanente. Cinco años después, el receptor soriano, que en junio cumplirá 24 años, deja su club de toda la vida precisamente como referente para cientos de niños que juegan al voleibol en Soria. Lo hace poniendo rumbo al Volley Haasrode Leuven, uno de los conjuntos más importantes de Bélgica, con la premisa de seguir creciendo y abordar nuevos retos deportivos. Retos que a buen seguro le harán crecer y en los que el club celeste le desea los mejores éxitos personales y profesionales.

Río Duero Soria es y será siempre el club de Adrián Olalla, en el que dio sus primeros pasos y en el que se le ha visto crecer, tanto en la cantera, campeonatos de España, como en las últimas campañas en la Superliga Masculina de Voleibol, donde su rendimiento ha sido abrumador. En esta temporada, su papel ha sido fundamental para la obtención del subcampeonato liguero, por lo que se ha ganado entrar en el listado de la selección española absoluta para preparar la Golden League. Así, en 30 encuentros ha anotado 489 puntos en 117 parciales, entre ellos, 44 puntos de bloqueo y 21 puntos de saque. Cabe destacar su trabajo, esfuerzo y sacrificio para cambiar de posición de opuesto a receptor, faceta en la que ha mejorado de forma sobresaliente.

Del mismo modo, el curso pasado fue un jugador clave, por lo que deja el club como uno de los jugadores más importantes, el cuarto de toda la historia como Río Duero Soria, con 1.358 puntos en 126 partidos, tan solo superado por Salvador, Villalba y Bruno Cunha.

El técnico Alberto Toribio cree que “se nota” la condición de soriano y canterano. “Es el que más claro tiene lo que es Soria, lo que supone el club para la ciudad”, explica. Sobre su compromiso, el preparador tiene claro que “es un jugador al que poco se le puede decir, ha ido creciendo junto al club y su rendimiento ha sido progresivo. Ha tenido un cambio de posición que no era nada sencillo y que le ha exigido mucho esfuerzo. Todos los sorianos tenemos que estar muy orgullosos de él. Tiene un futuro muy grande”, ha vaticinado.

Toribio cree que la decisión de Olalla es “buena. Asumir nuevos retos viene bien a todos. Además, estoy seguro de que volveremos a disfrutar de él en otro momento en Soria porque él se siente muy soriano”. Y es que el soriano ha dejado actuaciones para el recuerdo, algo que no le ha sorprendido a su entrenador. “Cuando firmé por Soria, que estuvieran jugadores como los que había me ayudaron a decidirme porque con algunos había trabajado en selección y creía que les podía ayudar a convertirse en jugadores con un nivel superior al que tenían en ese momento. Cuatro años después se ha confirmado”, ha valorado.

Por su parte, Adrián Olalla también ha tenido en su despedida, palabras de cariño para sus familiares, seres queridos y amigos, como para su casa, Río Duero Soria. “Esto ha sido mucho más que entrenamientos y partidos. Aquí está mi casa, mi familia, y el lugar donde he crecido no solo como jugador, sino también como persona”, ha señalado emocionado. El soriano deja muchos compañeros tanto en el cuerpo técnico como jugadores, a los que algunos califica como “hermanos”, sin olvidarse de una afición “que siempre estuvo ahí”.

Para el futuro, no pierde de vista su sorianismo, y espera “dejar en lo más alto el nombre de esta ciudad” y avisa de cara al futuro: “Me voy con una sola espina: pese al orgullo que siento por las medallas de plata que hemos logrado, no he podido levantar un trofeo en Los Pajaritos. Aun así, tengo la certeza de que, si Dios quiere, algún día lo haré con el club de mi tierra. Así que… ¡esto no es un adiós, es un hasta pronto!”.