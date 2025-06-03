Balonmano
El Club Balonmano Soria brilla en su debut en el Campeonato de Castilla y León Alevín
El pasado fin de semana Aranda de Duero fue escenario de un capítulo muy especial para el Club Balonmano Soria ya que los equipos alevines vivieron una jornada histórica en la I Copa de Castilla y León.
El equipo alevín femenino debutaba por primera vez en competición oficial en Castilla y León… ¡y lo hizo a lo grande! Después de una gran trayectoria en La Rioja, nuestras chicas dieron el salto a un campeonato exigente, midiéndose a las mejores canteras de la comunidad.
Superaron la fase de grupos con un empate ante Balopal (5-5), una derrota ante Aula Cultural de Valladolid (8-3) y una gran victoria frente a BM Zamora (11-1), que les dio el pase a semifinales como segundas de grupo.
En una semifinal de infarto ante CD Saldaña, las nuestras cayeron por la mínima en los penaltis (7-6), pero lejos de rendirse, salieron a por todas en el partido por el bronce. Con carácter y mucha garra, vencieron 13-3 a Villa de Aranda, logrando una merecidísima tercera plaza en su estreno autonómico.
El equipo alevín masculino se enfrentó a un grupo de altísimo nivel —Abanca Ademar, BM Burgos y Recoletas Atlético Valladolid— en lo que muchos consideraban el “grupo de la muerte”. A pesar de caer en la fase de grupos, los chicos lucharon cada balón y cerraron el torneo con una victoria ante Villa de Aranda, dejando claro que el futuro del balonmano soriano también pasa por sus manos.