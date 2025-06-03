El Club Balonmano Soria brilla en su debut en el Campeonato de Castilla y León Alevín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana Aranda de Duero fue escenario de un capítulo muy especial para el Club Balonmano Soria ya que los equipos alevines vivieron una jornada histórica en la I Copa de Castilla y León.

El equipo alevín femenino debutaba por primera vez en competición oficial en Castilla y León… ¡y lo hizo a lo grande! Después de una gran trayectoria en La Rioja, nuestras chicas dieron el salto a un campeonato exigente, midiéndose a las mejores canteras de la comunidad.

Superaron la fase de grupos con un empate ante Balopal (5-5), una derrota ante Aula Cultural de Valladolid (8-3) y una gran victoria frente a BM Zamora (11-1), que les dio el pase a semifinales como segundas de grupo.

En una semifinal de infarto ante CD Saldaña, las nuestras cayeron por la mínima en los penaltis (7-6), pero lejos de rendirse, salieron a por todas en el partido por el bronce. Con carácter y mucha garra, vencieron 13-3 a Villa de Aranda, logrando una merecidísima tercera plaza en su estreno autonómico.

El equipo alevín masculino se enfrentó a un grupo de altísimo nivel —Abanca Ademar, BM Burgos y Recoletas Atlético Valladolid— en lo que muchos consideraban el “grupo de la muerte”. A pesar de caer en la fase de grupos, los chicos lucharon cada balón y cerraron el torneo con una victoria ante Villa de Aranda, dejando claro que el futuro del balonmano soriano también pasa por sus manos.