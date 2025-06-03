Igor López y Raúl Sanz, a las puertas de la jornada final en el Campeonato de España de 3ª Categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Igor López y Raúl Sanz formaron la representación del Club de Golf Soria en el Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría, celebrado este fin de semana en el recorrido zaragozano de Los Lagos y en el que ninguno de los dos consiguió superar el corte.

La actuación más destacada llegó de la mano de Igor López, que terminó en el puesto 68 tras dos vueltas en las que la regularidad fue su mejor arma al sumar 94 y 93 golpes, para un total de 187. Por su parte, Raúl Sanz fue de más a menos para completar sendos recorridos de 93 y 99 golpes para acabar en el puesto 90 con un total de 192 impactos.

Un año más, este Campeonato de España de 3ª ha sido uno de los torneos con mayor participación del calendario oficial de la Real Federación Española de Golf. En esta ocasión, 119 golfistas aspiraban al título en juego. En el listado de participantes constaba la presencia de 50 golfistas con hándicap de juego igual o inferior a 13, siendo 11.5 el hándicap mínimo permitido, lo que inducía a pensar que la competencia estaba asegurada antes de su celebración.

Los participantes disputaron 18 hoyos en la primera y la segunda jornada bajo el formato Stroke Play (juego por golpes). Únicamente los golfistas clasificados hasta el puesto 60 y empatados al término de esos dos días tenían la posibilidad de pasar el corte y jugar la tercera vuelta.