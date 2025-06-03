Exhibición de kickboxing este miércoles en el San Andrés

Un entrenamiento de kickboxing en las instalaciones del Caep Soria.HDS

Este miércoles, 4 de junio, a partir de las 18.30 horas, el club Kickboxing Soria realizará una exhibición en el Polideportivo San Andrés. Este evento dará a conocer la Escuela Municipal de Kickboxing, con participantes de todas las categorías de edad, mostrando en qué consisten sus clases durante el curso.

Además, durante la exhibición se llevarán a cabo los exámenes de ascenso de cinturón de los integrantes del club soriano.