Fútbol
Buen papel de la cantera soriana en la XXV 'Dinosaurios Cup' de Salas de los Infantes
Equipos del C.D. Calasanz, Norma San Leonardo y Covaleda finalizaron primeros en algunos de los grupos. En el torneo participan unos 500 jugadores de 44 equipos
La XXV edición de la Dinosaurios Cup que organiza el Ayuntamiento de Salas de los Infantes se desarrolló el pasado fin de semana con un buen papel por parte de los equipos sorianos que hubo en liza durante las dos jornadas de competición.
El torneo, desarrollado en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil masculino e infantil femenino, participaron 44 equipos de las provincias de Burgos y Soria, aproximadamente 500 chicos y chicas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Los participantes eran de las provincias de Burgos (Lerma, Roa de Duero, Aranda de Duero, Burgos y Salas de los Infantes) y de Soria (Soria, Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe y Covaleda).
La XXV Dinosaurios Cup de Salas de los Infantes de Fútbol 7 reúne a 16 equipos sorianos
La competición, celebrada en el campo José Rojo Martín 'Pacheta', contó con un buen número de aficionados y la jornada dominical arrancó con un acto emotivo para conmemorar el XXV aniversario en la que se hizo un repaso de esos 25 años.
En la primera jornada de competición, el sábado día 31 de mayo, participaron 21 equipos y los tres equipos que subieron al pódium en cada categoría fueron:
+ Categoría alevín masculino:
1º- Norma San Leonardo
2º- Fundación Dinosaurios Salas B
3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)
+ Categoría infantil masculino:
1º- CD Calasanz (Soria)
2º - Escuela de fútbol de Roa de Duero
3º- Norma San Leonardo
Jugadores destacados como jugones:
+ Lucas Mero (CD Calasanz)
+ Hugo Puerta (Norma San leonardo)
Mejor portero de la jornada:
+David Esteban (CD Calasanz)
Mejor afición de la jornada:
Afición de Racing Lermeño
Ya en la jornada del domingo 1 de junio participaron 23 equipos y los tres equipos que subieron al pódium en cada categoría fueron:
+ Categoría Prebenjamín:
1º- Arandina CF
2º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)
3º- Norma San leonardo
+ Categoría Benjamín masculino:
1º- Racing lermeño A
2º- Fundación Dinosaurio Salas A
3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)
+ Infantil femenino:
1º- Covaleda
2º- Fundación Dinosaurio Salas
3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)
Jugadores destacados como jugones:
+Diego Díaz (Arandina CF)
+Darío Sedano (Fundación Dinosaurios Salas A).
Jugadora destacada como jugona:
+Luna Herrero (Covaleda)
Mejor portero de la jornada:
Marcos Manrique (Uxama Promesas).
Mejor portera de la jornada:
Carla Molina (Covaleda).
Mejor afición:
Afición del Covaleda
Premio a la Deportividad:
+equipo prebenjamín de la Escuela de fútbol Municipal de Roa de Duero.