Buen papel de la cantera soriana en la XXV 'Dinosaurios Cup' de Salas de los Infantes

El Calasanz infantil se proclamó campeón de su grupo.AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

La XXV edición de la Dinosaurios Cup que organiza el Ayuntamiento de Salas de los Infantes se desarrolló el pasado fin de semana con un buen papel por parte de los equipos sorianos que hubo en liza durante las dos jornadas de competición.

El torneo, desarrollado en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil masculino e infantil femenino, participaron 44 equipos de las provincias de Burgos y Soria, aproximadamente 500 chicos y chicas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Los participantes eran de las provincias de Burgos (Lerma, Roa de Duero, Aranda de Duero, Burgos y Salas de los Infantes) y de Soria (Soria, Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe y Covaleda).

La competición, celebrada en el campo José Rojo Martín 'Pacheta', contó con un buen número de aficionados y la jornada dominical arrancó con un acto emotivo para conmemorar el XXV aniversario en la que se hizo un repaso de esos 25 años.

El Covaleda femenino fue uno de los equipos que ganó en una de las categorías.AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

En la primera jornada de competición, el sábado día 31 de mayo, participaron 21 equipos y los tres equipos que subieron al pódium en cada categoría fueron:

+ Categoría alevín masculino:

1º- Norma San Leonardo

El Norma San Leonardo fue uno de los ganadores de la prueba.AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

2º- Fundación Dinosaurios Salas B

3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)

+ Categoría infantil masculino:

1º- CD Calasanz (Soria)

2º - Escuela de fútbol de Roa de Duero

3º- Norma San Leonardo

Jugadores destacados como jugones:

+ Lucas Mero (CD Calasanz)

+ Hugo Puerta (Norma San leonardo)

Mejor portero de la jornada:

+David Esteban (CD Calasanz)

Mejor afición de la jornada:

Afición de Racing Lermeño

Ya en la jornada del domingo 1 de junio participaron 23 equipos y los tres equipos que subieron al pódium en cada categoría fueron:

+ Categoría Prebenjamín:

1º- Arandina CF

2º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)

3º- Norma San leonardo

+ Categoría Benjamín masculino:

1º- Racing lermeño A

2º- Fundación Dinosaurio Salas A

3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)

+ Infantil femenino:

1º- Covaleda

2º- Fundación Dinosaurio Salas

3º- Uxama Promesas (Burgo de Osma)

Jugadores destacados como jugones:

+Diego Díaz (Arandina CF)

+Darío Sedano (Fundación Dinosaurios Salas A).

Jugadora destacada como jugona:

+Luna Herrero (Covaleda)

Mejor portero de la jornada:

Marcos Manrique (Uxama Promesas).

Mejor portera de la jornada:

Carla Molina (Covaleda).

Mejor afición:

Afición del Covaleda

Premio a la Deportividad:

+equipo prebenjamín de la Escuela de fútbol Municipal de Roa de Duero.