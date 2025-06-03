Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

David José Pineda quiere pulverizar este miércoles en París su récord de Europa en la prueba de los 400 metros de la categoría T20 dentro del Handisport Open, que desde el lunes se está disputando con la organización de la Federación Francesa de Deporte Adaptado. El soriano, que la pasada semana ya viajó a la capital gala junto con su entrenador Enrique Márquez, buscará bajar de los 47.03 desde la calle 4. La cita será a partir de las 11.34 horas.

El Handisport Open reúne en el Estadio Charléty parisino desde el lunes y hasta el miércoles a más de 420 atletas de deporte adaptado procedente de 60 países. Pineda llega a París tras la mejor marca personal conseguida en el 400 vallas hace dos domingos durante la segunda jornada de la Liga de Clubes de División de Honor (50.21).

El velocista del Numantino llega a la pista con esos 47.03 que la mejor marca de todos los participantes. Entre sus rivales se encuentran el francés Charles Antoine Kouakou (47.32) y el malayo Ammar Aiman Nor Azmi (47.43), los otros competidores con las mejores marcas. En total son ocho los atletas inscritos en el 400 metros en el que participa David José Pineda.

El velocista del Numantino lograba en marzo del año pasado la medalla de plata en el 400 metros de la categoría T20 durante los Juegos Paralímpicos de París tras una carrera apasionante que se decidió en los últimos 100 metros tras un sprint agónico. En esa recta final, el soriano superaba a uno de sus rivales de este miércoles, el francés Antoine Kouakou, que en ese momento era el campeón olímpico en la distancia. La medalla de oro recaló en el velocista colombiano Sebastián Obando Asprilla con un tiempo de 48.09 y el velocista del Numantino firmaba un tiempo de 48.24.