La S.D. Almazán celebra una nueva asamblea para proclamar a su nueva junta directiva

La directiva en funciones de la S.D. Almazán ha convocado una nueva Asamblea Extraordinaria del club para el próximo lunes cuyo único orden del día es la proclamación de la nueva Junta Directiva o, en caso de haber más de una candidatura, convocar elecciones.

El pasado jueves tenía lugar una asamblea en la que la directiva comandada por Víctor Márquez informaba a los allí presentes de su decisión de dimitir y abrir un proceso para que otro grupo tomara las riendas del club. La razón no era otra que dar un relevo tras diez años al frente de la entidad.

"En la asamblea se informó de que hay de plazo hasta el lunes para presentar candidaturas. Se oyen rumores de posibles candidatos pero no tengo constancia de que se haya presentado alguna", explica Víctor Márquez.

Por esta razón se convoca una nueva Asamblea Extraordinaria para el próximo lunes día 9 en la que los puntos del día son la proclamación de candidaturas, proclamación de la nueva Junta Directiva o Convocatoria de elecciones en caso de haber más de una candidatura. "Si no hubiera ninguna candidatura tendríamos que tratar en esa asamblea qué puede ocurrir", señala Víctor Márquez.

El expresidente de la S.D. Almazán, como uno de los responsables de la Junta Gestora, es consciente de la importancia de que todo este proceso pueda resolverse lo más rapidamente posible de cara a empezar a trabajar en la nueva temporada. Desde la inscripción de los respectivos equipos, a la formación de la plantilla de Tercera División en la que "existe un bloque que lleva años con nosotros", o saber si Santi Sedano sigue o no al frente del primer equipo adnamantino.

El club abre el plazo de inscripción para la Escuela de Fútbol

En el plano deportivo, la S.D. Almazán ha abierto el plazo de inscripción para su Escuela de Fútbol. Dichas inscripciones pueden realizarse de forma presencial el 3, 4, 10 y 11 de junio en el campo de La Arboleda. Las inscripciones son mixtas, de debutantes a infantil; masculina, cadete y juvenil; y femenina, a partir de los 15 años.