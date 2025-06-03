Dani Vallejo deja el BM Soria después de ocho temporadas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria ha anunciado la baja para la próxima temporada de Daniel Vallejo, quien de esta manera deja la entidad amarilla después de ocho temporadas en el club. La del extremo es la cuarta baja en la plantilla anunciada por los amarillos.

Daniel Vallejo era uno de los jugadores más veteranos en las filas del equipo soriano. De hecho, era un de sus jugadores. El extremo derecho se formó C.D. Bárdenas y pasó por el Balonmano Tarazona antes de recalar en tierras sorianas. "Gracias, Dani, por tu compromiso, por tu compañerismo, por tu forma de representar nuestros valores. Por cada defensa, por cada sprint, por cada minuto luchado con el escudo en el pecho", señala el BM Soria en un comunicado.

La salida del extremo derecho navarro es la cuarta que anuncia el BM Soria en la plantilla de cara al próximo curso en el que militará en la División de Honor Plata. De esta forma, el club con sede en el pabellón de San Andrés ha anunciado las bajas del central Allan Magno, el pivote Iván Penedo y los extremos derechos Pablo Rodríguez y Dani Vallejo. A estas bajas hay que añadir la del segundo entrenador esta temporada con Oriol Castellarnau, Jan Solaní.

En el capítulo de llegadas, la entidad amarilla ha confirmado la llegada del joven extremo derecho de 19 años Edu Alonso, que procede del Handbol Club Eivissa. Además de este jugador, se ha renovado al arquero Fran Revuelta.