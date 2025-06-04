El C.V. Grupo Herce ficha al central procedente de Melilla, Azddin Mimoun

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria continúa dando forma a la plantilla que dirigirá Alberto Toribio en la campaña 2025-2026. La última confirmación de jugadores corresponde al fichaje del central melillense Azddin Mimoun de 21 años de edad y 1,95 metros de altura. Se trata de uno de los centrales nacionales con mayor proyección dada su corta edad. De hecho, además de haber tenido un papel importante en su club de procedencia la pasada temporada, CV Melilla, también cuenta ya con experiencia en la selección española absoluta.

No cabe duda de que Azddin Mimoun encaja a la perfección en el proyecto de Grupo Herce Soria. Una vez más, se trata de una apuesta por un jugador español de gran juventud y que tiene un futuro prometedor por delante. A pesar de tener tan solo 21 años de edad, Mimoun ya ha dejado impronta en su club de origen, CV Melilla, donde esta temporada ha ejercido un papel fundamental dadas las lesiones de otros centrales del equipo. De esta manera, Mimoun jugó durante la pasada campaña 23 encuentros, con un total de 65 parciales y 50 puntos. De los cuales, son 11 bloqueos, 9 saques directos y el resto acciones de ataque.

Cabe destacar que es un jugador de un poderío físico importante, con una capacidad de salto sobresaliente para un jugador de su envergadura. Alberto Toribio sabe bien de lo que es capaz ya que se ha enfrentado a él en varias ocasiones. Cabe recordar que este curso Melilla ha estado inmerso en los playoff por el título, por lo que Mimoun también cuenta con experiencia en las rondas definitivas y Copa del Rey.

Claro que la irrupción de Mimoun en el voleibol nacional no es ninguna sorpresa, puesto que su evolución como jugador le ha permitido crecer en competiciones internacionales con la selección española, primero de categorías inferiores y también en la absoluta donde, ha tenido presencia tanto con entrenadores como José Luis Moltó como ahora con el francés Hubert Henno. Precisamente de su experiencia con la selección ha coincidido con algunos de los que serán sus compañeros en el próximo curso.

Cambios en las jornadas de puertas abiertas de la cantera

Por otro lado, el club soriano destaca una modificación en los horarios e instalación de las jornadas de puertas abiertas de la categoría alevín-benjamín. Finalmente los nacidos en 2014 y posteriores tendrán abiertas las puertas del club hoy miércoles, mañana jueves y el viernes 6 de junio, de 16.00 a 17.30 horas en el IES Virgen del Espino. Las jornadas son gratuitas y se puede obtener más información en el teléfono 659 32 98 78 y en el mail acade