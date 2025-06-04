Marta Pérez participa este miércoles en el Desafío Nerja

Marta Pérez durante su participación y conquista del Nacional de la milla en PollençaRFEA

La soriana Marta Pérez Miguel participa este miércoles en el Desafío Nerja, donde corre en la segunda de las mangas del 1500, carrera programada por la organización para las 20.35 horas. La soriana tendrá entre otras rivales en la distancia a su rival y amiga Esther Guerrero.

La atleta soriana afina su puesta a punto para esta temporada al aire libre en cuyo horizonte y como principal objetivo se vislumbra el Campeonato del Mundo que del 13 al 21 de septiembre se celebra en Japón. En esa puesta a punto la deportista de Adidas ya se proclamó el pasado mes de mayo campeona de España de la Milla.

Además de Esther Guerrero, otra de las rivales de la campeona soriana esta tarde en tierras malagueñas es la uruguaya María Pía Fernández Moreira con una mejor marca de 4:07.90.