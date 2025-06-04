Marta Pérez acaba tercera en el Desafío Nerja

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Marta Pérez fue tercera en la prueba del 1.500 metros del Desafío Nerja que en la tarde de este miércoles se ha disputado en la localidad malagueña. La soriana acreditó un tiempo de 4:08.46 y sólo fue superada por la etíope Tareke Alganesh, que con un crono de 4:05.05 ganaba con la que era su mejor marca personal, y por la gerundense Esther Guerrero que con 4:05.83 sería segunda.

La carrera fue muy rápida desde la salida y a Marta Pérez le costaba seguir el ritmo marcado inicialmente, aunque la de Adidas siempre se ha caracterizado por su espíritu combativo para lo iba a dar todo hasta el final. La liebre se retiraba después de hacer su trabajo y se quedaban en cabeza Guerrero y Alganesh, con la catalana en la primera posición. La africana esperaba su momento y este llegaba en la recta final, que era cuando atacaba para superar con facilidad a Guerrero. Marta Pérez realizaba un gran final para ser tercera y mejorar considerablemente el tiempo que acreditaba la pasada semana en Polonia.

La pupila de Antonio Serrano paraba el reloj en tierras polacas con un tiempo de 4:11.44. Marta completaba el kilómetro y medio de Nerja empleando tres segundos menos que en Polonia. Poco a poco la soriana va encontrando su mejor tono competitivo después de un invierno complicado por su lesión.