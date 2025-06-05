El lunes se abre el plazo para la inscripción de equipos en las competiciones de RFCYL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol abre este lunes día 9 el plazo ordinario de inscripción de equipos en las competiciones que organiza, plazo que permanecerá abierto hasta el día 22.

En una circular que ha dado a conocer la Federación Regional, los clubes se insiste a los clubes, ya sean secciones deportivas o sociedades Anónimas, en el momento de la inscripción de los equipos, "lo hagan en su número certero, que es aquel, en el que tengan una absoluta seguridad, de que cuentan con los medios humanos y materiales para afrontar la temporada; con un número mínimo de futbolistas obligatorios, de entrenadores y de delegados", señala la circular federativa.

El comunicado continúa señalando que "la realización de la inscripción por parte de un club de sus equipos para participar en las competiciones que organiza la RFCYLF, supone que cuentan con la propiedad o cesión de terrenos de juego suficientes para la celebración de todos los partidos y entrenamientos y en las fechas que requiera la competición", conforme a lo establecido en el Reglamento General de la RFCYLF. El terreno de juego designado por el club, para cada uno de sus equipos, lo será para la disputa de todos los encuentros de las competiciones en que participe en la temporada 2025-26, sin más posibilidad de cambio, que las recogidas en el Reglamento General de la RFCYLF o de la RFEF, que igualmente detallan las condiciones que deben de reunir los mismos.

Calendario de inscripción establecido por la Territorial de Catilla y León.RFCYLF

"Por ello se insta que, quien no tenga los medios referidos no inscriba los equipos y que sólo se inscriban aquellos equipos de los que se tiene muy razonable constancia, de que cuentan con los medios, no para empezar la competición, sino para acabarla", continúa la circular federativa que significa que "los plazos serán improrrogables y que los clubes, estarán obligados al pago de todas las cantidades establecidas" para la participación de sus equipos en la competición, y no serán devueltas, en ningún caso, sea cual sea, la causa de la retirada, ni el momento en que esta se produjese