Daniela Corchón disputa en Alicante el Abierto de España Sub19

La jugadora del Club Bádminton Soria-CS24, Daniela Corchón, continuará con su experiencia en competición oficial con la disputa del Abierto de España Sub19 que se celebra desde este viernes y hasta el domingo en la localidad alicantina de El Campello.

Tras varias pruebas del Circuito Europeo a sus espaldas, afronta esta competición con mayor ambición que citas previas con el rodaje adquirido en las citas anteriores. La participación en el Abierto cuenta, entre otras delegaciones, con las selecciones punteras de Europa como Dinamarca o Inglaterra y las potentes naciones asiáticas con Tailandia, Taiwan e India entre otras.

Merced a los resultados obtenidos, y fundamentalmente a su subcampeonato logrado en el abierto de Portugal, Daniela parte como sexta favorita en el cuadro de doble mixto haciendo dupla con el oscense Alejandro Gállego. Sus rivales saldrán de una ronda previa entre una pareja sueca y otra española.

En la modalidad de individual, con 64 rivales, Daniela no ha tenido suerte en el sorteo ya que ha quedado emparejada en primera ronda con la danesa Ida Nissen, cabeza de serie. El enfrentamiento entre ambas tendrá lugar el viernes a las 14.30 horas siendo el debut de la soriana en la prueba.

Dado que se encuentra entre las primeras posiciones del ranking nacional y con medallas en el último campeonato de España, una buena actuación de la perla de la cantera soriana la situaría como una firma candidata a formar parte de la selección española que dispute el Mundial Júnior de finales de septiembre en India.

Además, dos competiciones domesticas contarán con jugadores del club de la capital. Jimena Ayllón disputará en Alfajarín el Máster de Aragón en categoría Sub17 mientras que Aarón y Gustavo Barrera junto a Santiago Martínez serán de la partida en el torneo a celebrar en Estella para categorías Sub15 y Sénior