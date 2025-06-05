La selección femenina Sub19 de voleibol se concentra para preparar el Mundial de su categoría

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Selección Sub19 femenina ya mira hacia territorio balcánico. El conjunto de Guillermo Orduna, cuya concentración permanetne se desarrolla en Soria, luchará en Serbia y Croacia del 2 al 13 de julio en el Campeonato del Mundo de su categoría. Este domingo 8 de junio comenzará la concentración de preparación para el torneo mundial, al que clasificó brillantemente el verano anterior.

29 jugadoras conforman la lista de jugadoras de la selección femenina Sub19. Cuatro jugadoras abrirán el periodo de preparación en Soria del 8 al 14 de junio con un trabajo previo, para dar paso a la concentración en Azuqueca de Henares en la que estarán 20 jugadoras entre los días 15 y 28 de junio.

La selección femenina Sub19 conocerá entonces a las 12 jugadoras que se desplazarán a Osijek para disputar los dos últimos días del mes (29-30 de junio) un bilateral amistoso ante la selección anfitriona, antes de su participación en el Campeonato del Mundo del 2 al 13 de julio.

24 años después, España regresará al Campeonato del Mundo Sub19 femenino, y tendrá un durísimo grupo inicial en el que estarán como cabezas de serie los protagonistas de la última final del Campeonato del Mundo, la campeona Estados Unidos y la subcampeona Turquía. Junto a las MiniLeonas, completan el Grupo C las selecciones de Perú, la cuarta clasificada del pasado Eurovolley, Polonia y la campeona continental Bulgaria.

El seleccionador Guillermo Orduna, estará acompañado por un cuerpo técnico que conforman David Sánchez Flor, asistente, Gabriel Navarro, asistente y scout, la fisioterapeuta Irene Revilla, y Javier Izquierdo, en calidad de delegado.