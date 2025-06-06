¿Cuánto cuesta jugar al fútbol en Soria?

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El fútbol es el deporte rey por excelencia en España por lo que muchos niños se deciden por este deporte para hacer amigos y practicar deporte. ¿Cuánto cuesta en Soria jugar al fútbol en categorías inferiores? Esas categorías inferiores van desde principiantes, especialmente prebenjamines que apenas pueden con el balón, hasta juveniles.

La media de las cuotas mensuales durante nueves meses que dura aproximadamente la temporada oscila entre los 40 y 70 euros en función de la categoría y el club y el pago la cuota incluye la equipación completa, de juego y entrenamiento, mochilas para llevar la ropa, los desplazamientos e, igualmente, avituallamiento cuando es necesario, los pertinentes reconocimientos médicos o el pago de técnicos y entrenadores.

Una jugadora del San José durante un torneo femenino

El C.D. Calasanz cuenta con 19 equipos de categorías inferiores, tres en categoría regional, y una escuela. En total unos 350 jugadores con un equipo humano de 35 personas entre técnicos y delegados. La media mensual de pago en el club soriano durante nueve meses oscila entre los 40 y los 50 euros en incluye lo indicado arriba siendo las cuotas de la segunda temporada un poco más baratas al renovarse la indumentaria cada dos años.

"Esa esa la media que se paga por temporada. En algunos equipos se paga 30 euros y en otros unos 55. Por ejemplo en categoría juvenil se paga un poco más porque la mutua del seguro es privada", indica Carlos Herrero, director deportivo del equipo calasancio, quien explica que en el club, a partir de fútbol once, todos los equipos realizan desplazamiento en autobús.

El C.D. Golmayo Camaretas cuenta con unos 315 niños repartidos 15 equipos que van desde prebenjamín hasta juvenil. La media a pagar en este club durante nueve meses es ligeramente inferior y la equipación suele aprovecharse de una temporada para otra. "Se paga una cuota de inscripción de 70 euros más una cuota de 30 euros mensuales. La ropa cuesta entre 160 y 180 euros y todas las categorías pagan lo mismo", indica Roberto Ayensa, presidente del C.D. Golmayo Camaretas, quien señala que los equipos realizan los desplazamientos en vehículos particulares.

En el C.D. Numancia se tienen dos precios para categorías inferiores en función de si se es o no socio de la entidad. En ambos casos se paga lo mismo para todas las categorías inferiores y la media a pagar en el caso de ser abonados del Club es de 70 euros mensuales durante 9 meses (Si no se es abonado la cuota es de 750 euros). La cuota sirve para pagar la indumentaria (desde esta temporada se renueva cada año y el jugador se queda con la misma), desplazamientos o avituallamientos de los equipos además de los reconocimientos médicos (cada dos temporadas), así como el pago de técnicos, fisios o delegados así como la ayuda al mantenimiento de las instalaciones o pagos arbitrales.

La entidad rojilla maneja unos 450 jugadores de categorías inferiores repartidos en 18 equipos además de los de chupetines gestionados a través de un convenio con Escolapios. Igualmente tiene una escuela de formación en Ólvega y el equipo de deporte inclusivo que, en este caso, no paga ningún tipo de cuota.

La entidad rojilla tiene otras particularidades. De esta forma, por ejemplo, tiene precios especiales para aquellas familias que tengan a más de un hijo jugando en sus categorías inferiores con descuentos de un 25% y de hasta un 40% en caso de haber un tercer hermano. Al finalizar cada temporada desde el club se tienen reuniones individualizadas por los padres o tutores de los menores

El C.D. San José no es muy diferente al resto de clubes sorianos. La cuota que se paga mensualmente sirve para costear licencias, arbitrajes, instalaciones, reconocimientos médicos, desplazamientos y avituallamientos cuando procede así como para gratificar a los voluntarios y técnicos de la entidad en los 18 equipos que conforman sus categorías inferiores, unos 350 jugadores.

En este caso, la cuota mensual para los equipos de fútbol 7 es de 40 euros mensuales durante 10 meses. Para los equipos de fútbol 11 esa cantidad se incrementa en 50 euros. Al margen de estas cuotas está el equipamiento deportivo, un equipamiento completo (chándal, ropa de paseo, cazadora, chubasquero etc), que ronda los 200 euros. "En nuestro caso, los jugadores no están obligados a cambiar de ropa cada un determinado tiempo y éstas pueden pasar por ejemplo de un hermano a otro. Son los propios padres los que deciden cuándo renovar esa equipación", explica Pedro José Millán, tesorero del equipo soriano.