El Sporting Santo Domingo organiza sus jornadas de puertas abiertas

El Sporting Santo Domingo C.V. organiza en las próximas semanas tres jornadas de puertas abiertas. El objetivo que persigue con la celebración de las mismas es seguir reforzando las categorías inferiores del club, así como trasladar la pasión por el deporte y el voleibol a los más pequeños.

Las jornadas tendrán lugar en el Polideportivo de Escolapios los próximos martes 10 y miércoles 11 de junio a las 18.30 horas, y en el Polideportivo de Camaretas el jueves 12 de junio. Las tres citas están destinadas a niños de categorías infantil (nacidos en 2012 y 2013), alevín (nacidos en 2014 y 2015), benjamín y prebenjamín (nacidos en 2016, 2017y 2018).

Esta última temporada el Sporting Santo Domingo ha conseguido grandes resultados en sus equipos de cantera, entre los que destacan el Campeonato de Liga en las categorías infantil y alevín masculino y cadete femenino.

Con estas jornadas, el club invita a los niños y niñas interesados en el deporte a conocer de cerca su metodología de trabajo, fomentando la práctica deportiva desde una edad temprana. El Sporting Santo Domingo sigue apostando por las categorías inferiores, tratando de transmitir valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, el esfuerzo y la superación desde la base de la cantera.

El Sporting-Santo Domingo C.V. se forma en el año 2020, con la unión del Sporting C.V y el Santo Domingo C.V. Ambos clubs eran referentes del voleibol soriano tanto masculino como femenino, fundados en 1991 y 1997 respectivamente. Con más de 50 años de experiencia entre los dos clubes, ambos han escrito historias brillantes de este deporte.