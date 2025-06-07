El agredeño Daniel Izquierdo Alonso, subcampeón de España de Subida Vertical en Canfranc

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El deportista agredeño, Daniel Izquierdo, se ha proclamado este sábado subcampeón de España de Subida Vertical durante los Nacionales que se celebran en la localidad oscense de Canfranc. Este escenario acogerá a finales de septiembre el Campeonato del Mundo de esta disciplina deportiva, un Mundial al que el soriano se ha ganado el derecho a participar como segundo clasificado del Nacional.

Daniel Izquierdo, que el año pasado se adjudicaba la victoria de la categoría Open del Desafío Urbión, ha sido una de la sorpresas del Nacional ya que, al margen de subir al pódium, sprintó en esos metros finales para intentar alcanzar la primera plaza. Ese primer puesto ha sido para Álex García Carrillo con un tiempo de 42:06. A dos segundos del campeón de España entraba Daniel Izquierdo mientras que la tercera plaza recaía en Jan Torrella con un tiempo de 42:23.

En el caso del Campeonato de España de Subida Vertical, los participantes tenían la línea de meta en la cumbre de La Raca, a 2.200 metros de altitud, y la distancia del a tramitar era de 6,4 kilómetros y un desnivel de 990 metros para las categorías absoluta, sub 23 y master desde 35 hasta 65 años.