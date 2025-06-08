Héctor Díez participa esta semana en la final de la Copa del Mundo

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El patinador Héctor Díez Severino última su puesta a punto para participar durante esta semana en la final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, competición que se celebra en la localidad italiana de Reggio Emilia hasta el domingo.

El soriano, que participa en la categoría sénior de modalidad libre, se ganó su presencia en la final de esta competición tras ser primero en su ronda de semifinales hace un mes. Sobre la pista de patinaje en esa final habrá otros siete competidores. "Esta es una competición que tiene su importancia, quizás la tercera más importante a nivel internacional tras el Mundial y el Campeonato d Europa. Hay bastante nivel", apunta Díez Severino.

El patinador explica que entre sus rivales habrá patinadores procedentes de Italia, Brasil, Colombia o Alemania siendo los italianos y el otro integrante español, Lucas Yañez Pérez, lo que más nivel patinadores con mayor nivel. "Mi objetivo es estar en el pódium y mejorar los programas respecto al anterior campeonato", subraya el patinador.

Héctor Díez Severino empezará a competir el viernes con el programa corto, un programa que denomina 'Incompleto' y que hace referencia a un cuadro abstracto. Y el sábado ejecutará el programa largo que versará sobre la película 'La Momia'. La clasificación del torneo se basa en la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas competiciones.

Tras la disputa de esta Copa del Mundo, el patinador soriano centrará sus esfuerzos en los otros dos retos de la temporada. El primero de ellos tiene lugar del 17 al 19 de julio con motivo de la celebración en Figueras (Girona) del XXXIII Campeonato de España. La cita nacional cobra este año especial relevancia ya que los dos primeros clasificados de cada modalidad se ganan su clasificación para el Campeonato del Mundo que del 17 al 30 de octubre se disputa en Tokio.